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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Kalgan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:28
Alfa_Bank написав:
Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо
Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?
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Карамболь
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:51
Alfa_Bank написав:
Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає.
Не надо писать неправду! Подруга, которая работает в банке, поведала мне, что ваша программа Siebel после вчерашнего ночного обновления до сих пор практически неработоспособна и почти во всех сегментах висит. Поэтому вчера и вечерние и ночные сэпы не уходили. Лучше бы не выкручивались, а признали проблему и компенсировали неудобства всем пострадавшим, а не просили их обращаться за компенсацией через личку. Позорище!
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:52
Карамболь написав: Alfa_Bank написав:
Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо
Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?
Уточнюю інформацію по вашому переказу
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:11
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:
Добрый вечер Alfa_Bank
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А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
а можно ссылки на нормативные документы которые позволяют банку получателю мурыжить клиента до 3х рабочих дней? не всего три дня от отправки до получения а именно три дня для банка получеталя. причем при отправке на прямые счета а не котловые.
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mephala
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:49
Alfa_Bank написав: Карамболь написав: Alfa_Bank написав:
Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо
Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?
Уточнюю інформацію по вашому переказу
Понял, спасибо! Можно поинтересоваться про то что вы уточнили?
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Карамболь
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:52
Карамболь Поки очікую на відповідь, потім відпишусь
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Alfa_Bank
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