Alfa_Bank написав:Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо
Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?
Alfa_Bank написав: Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає.
Не надо писать неправду! Подруга, которая работает в банке, поведала мне, что ваша программа Siebel после вчерашнего ночного обновления до сих пор практически неработоспособна и почти во всех сегментах висит. Поэтому вчера и вечерние и ночные сэпы не уходили. Лучше бы не выкручивались, а признали проблему и компенсировали неудобства всем пострадавшим, а не просили их обращаться за компенсацией через личку. Позорище!
Alfa_Bank написав:Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо
Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?
Карамболь написав:Добрый вечер Alfa_Bank! А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
а можно ссылки на нормативные документы которые позволяют банку получателю мурыжить клиента до 3х рабочих дней? не всего три дня от отправки до получения а именно три дня для банка получеталя. причем при отправке на прямые счета а не котловые.
Alfa_Bank написав:Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо
Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?
Уточнюю інформацію по вашому переказу
Понял, спасибо! Можно поинтересоваться про то что вы уточнили?
Карамболь написав:Добрый вечер Alfa_Bank! А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
а можно ссылки на нормативные документы которые позволяют банку получателю мурыжить клиента до 3х рабочих дней? не всего три дня от отправки до получения а именно три дня для банка получеталя. причем при отправке на прямые счета а не котловые.
Банк отримувача зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунку отримувача і його коду, що зазначені в електронному розрахунковому документі, і зараховувати кошти на рахунок отримувача, лише якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності банк має право затримати суму переказу на строк до чотирьох робочих днів (у які враховується і день надходження до банку отримувача електронного розрахункового документа) для встановлення належного отримувача цих коштів, яку зараховує на рахунок "Кредитові суми до з'ясування". Банк має забезпечити зберігання електронного розрахункового документа або належним чином оформленої його паперової копії.
2XL написав:Вот попросил ПерсМена пограться с лимитами на Рэде, мож чо и накудесничает с Хам-ом то. Ждю
Якщо не вдастся через менеджера, то напишіть в особисті нам, подивимося вашу ситуацію і що можна придумати
В чём отличие оформление Хамелеона через персонального менеджера (предоставит какую-то ссылку) от обычного оформления через Sense? Мне так, чтобы хоть какой-то кредитный лимит больше нуля нарисовать.
Alfa_Bank написав:Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає.
Вчера в 20:14 сестра через Sense отправила СЭП на мой IBAN в банке ПУМБ. Не могу сказать касательно поддержки последним режима 23/7, поэтому деньгу ждал к моему обеду (до 10 часов утра). По факту пришла в 11:03. Есть подозрения, что Альфа-банк деньгу отправил сегодня после устранения сбоя. Мне то не горело, но в последнее время много глюков возникает в банке. Я уже игнорю сообщение в Sense "Что-то пошло не так"
Востаннє редагувалось MASolomko в Вів 28 вер, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.