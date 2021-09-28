Карамболь написав:вам как Офпреду Банка нужно честно признать эту проблему, определить сроки её исправления, определить форму сатисфакции
Так что, уже и соврать нельзя? А честь мундира кто будет защищать? Или сроки устранения. Кто их знает? Ну вообще уже клиенты распоясались. Сатисфакцию им подавай. А 3 дня, которые банк может лежать и не обслуживать клиентов, не хотите? Причем он может подняться на секундочку, а потом снова на 3 дня лечь и т.д. Разбаловали тут Вас. Вам же сказано, бегом все в сенс, там Вас научат, как себя вести.
дабы не понижать ту высокую планку поддержки и доверия к вашему направления сервиса, которую держали ваши предшественницы
Они и нерабочий СЭП поднимали и платежи через него пропихивали?
Востаннє редагувалось newbie в Вів 28 вер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
newbie написав:А 3 дня, которые банк может лежать и не обслуживать клиентов, не хотите?
От каждый раз как в банке вспоминают про 3 дня, я вспоминаю своё прощание с Форумом. 1й раз от них не ушел СЭП. Утром след. дня я звякнул в банк. Там красиво и искренне извинились, шо шото пошло не так и седня отправят. Платеж не пришёл и на след. день. Я опять утром звякнул в банк. Немец опять оч. красиво и успокаюваще извинился и обнадежил, ну прям убаюкал. Деньги таки не пришли. На 3й день я попросил отменить перевод и снял 30К у них в АТМ, с комисс 0.5% кажись. На следующий дн. в Форуме ввели ВА. От и всьооо: 3 дня = ВА
Amethyst написав:От каждый раз как в банке вспоминают про 3 дня
Ага, которые, как оказалось, даются на разбор невыясненных, а не придерживание денег, пришедших клиентам из других банков. В таких случаях пахнет внебалансовым 9806 и неплатежеспособностью или "заходами впливу" за ее сокрытие. А потом, да, ВА.
Хотя вроде и странно перед ВА выбрасывать столько денег на разработку нового продукта, но может и не странно, т.к. мы ж не знаем куда и кому они пошли. И в Дельте ведь так было. Новый процессинг, а перед ним раскрученный интернет-банкинг с платежами в т.ч. на номер телефона, о которых сегодня бесстыжий ПБ протрубил, что он их сейчас первым внедрил и что это революционный переворот всего.
Альфа по сравнению с ним получается вообще скромнюля, ну разве что мелочь иногда по карманам тырит и не очень умело в свой сенс зазывает (может и неплохой, никак руки не дойдут поглядеть).