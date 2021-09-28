Карамболь написав:вам как Офпреду Банка нужно честно признать эту проблему, определить сроки её исправления, определить форму сатисфакции
Так что, уже и соврать нельзя? А честь мундира кто будет защищать? Или сроки устранения. Кто их знает? Ну вообще уже клиенты распоясались. Сатисфакцию им подавай. А 3 дня, которые банк может лежать и не обслуживать клиентов, не хотите? Причем он может подняться на секундочку, а потом снова на 3 дня лечь и т.д. Разбаловали тут Вас. Вам же сказано, бегом все в сенс, там Вас научат, как себя вести.
дабы не понижать ту высокую планку поддержки и доверия к вашему направления сервиса, которую держали ваши предшественницы
Они и нерабочий СЭП поднимали и платежи через него пропихивали?
Востаннє редагувалось newbie в Вів 28 вер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
newbie написав:А 3 дня, которые банк может лежать и не обслуживать клиентов, не хотите?
От каждый раз как в банке вспоминают про 3 дня, я вспоминаю своё прощание с Форумом. 1й раз от них не ушел СЭП. Утром след. дня я звякнул в банк. Там красиво и искренне извинились, шо шото пошло не так и седня отправят. Платеж не пришёл и на след. день. Я опять утром звякнул в банк. Немец опять оч. красиво и успокаюваще извинился и обнадежил, ну прям убаюкал. Деньги таки не пришли. На 3й день я попросил отменить перевод и снял 30К у них в АТМ, с комисс 0.5% кажись. На следующий дн. в Форуме ввели ВА. От и всьооо: 3 дня = ВА
Amethyst написав:От каждый раз как в банке вспоминают про 3 дня
Ага, которые, как оказалось, даются на возврат невыясненных, а не придерживание любых денег, пришедших клиентам из других банков. В таких случаях пахнет внебалансовым 9806 и неплатежеспособностью или "заходами впливу" за ее сокрытие. А потом, да, ВА.
Хотя вроде странно перед ВА выбрасывать столько денег на разработку нового продукта, но может и не странно, т.к. мы ж не знаем куда и кому они пошли. И в Дельте ведь так было. Новый процессинг, а перед ним раскрученный интернет-банкинг с платежами в т.ч. на номер телефона, о которых сегодня бесстыжий ПБ протрубил, что он их сейчас первым внедрил и что это революционный переворот всего.
Альфа по сравнению с ним получается вообще скромнюля, ну разве что мелочь иногда по карманам тырит и не очень умело в свой сенс зазывает (может и неплохой, никак руки не дойдут поглядеть).
Востаннє редагувалось newbie в Сер 29 вер, 2021 07:47, всього редагувалось 2 разів.
Alfa_Bank написав:Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
а можно ссылки на нормативные документы которые позволяют банку получателю мурыжить клиента до 3х рабочих дней? не всего три дня от отправки до получения а именно три дня для банка получеталя. причем при отправке на прямые счета а не котловые.
Банк отримувача зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунку отримувача і його коду, що зазначені в електронному розрахунковому документі, і зараховувати кошти на рахунок отримувача, лише якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності банк має право затримати суму переказу на строк до чотирьох робочих днів (у які враховується і день надходження до банку отримувача електронного розрахункового документа) для встановлення належного отримувача цих коштів, яку зараховує на рахунок "Кредитові суми до з'ясування". Банк має забезпечити зберігання електронного розрахункового документа або належним чином оформленої його паперової копії.
так это если "У разі їх невідповідності" для "встановлення належного отримувача цих коштів" Эти дни даются что бы в случае ошибок можно было таки зачислить деньги получателю а не сразу их отфутболивать назад. Не натягивайте этот регламент на КОРРЕКТНЫЙ платеж!!!!
Alfa_Bank написав:Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?
Уточнюю інформацію по вашому переказу
Понял, спасибо! Можно поинтересоваться про то что вы уточнили?
Отримали відповідь, що дійсно був збій на нашій стороні і СЕПи були відправлені тільки на наступний день зранку. Приносимо вибачення за таку затримку. Зі свого боку зробимо все можливе, щоб інформація про такі ситуації надавалась оперативніше та проблем з переказами було менше