Додано: Вів 28 вер, 2021 21:02

Amethyst написав: От каждый раз как в банке вспоминают про 3 дня От каждый раз как в банке вспоминают про 3 дня

Ага, которые, как оказалось, даются на возврат невыясненных, а не придерживание любых денег, пришедших клиентам из других банков. В таких случаях пахнет внебалансовым 9806 и неплатежеспособностью или "заходами впливу" за ее сокрытие. А потом, да, ВА.Хотя вроде странно перед ВА выбрасывать столько денег на разработку нового продукта, но может и не странно, т.к. мы ж не знаем куда и кому они пошли. И в Дельте ведь так было. Новый процессинг, а перед ним раскрученный интернет-банкинг с платежами в т.ч. на номер телефона, о которых сегодня бесстыжий ПБ протрубил, что он их сейчас первым внедрил и что это революционный переворот всего.Альфа по сравнению с ним получается вообще скромнюля, ну разве что мелочь иногда по карманам тырит и не очень умело в свой сенс зазывает (может и неплохой, никак руки не дойдут поглядеть).