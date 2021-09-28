RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9847984898499850>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:28

  Карамболь написав:вам как Офпреду Банка нужно честно признать эту проблему, определить сроки её исправления, определить форму сатисфакции

Так что, уже и соврать нельзя? А честь мундира кто будет защищать? Или сроки устранения. Кто их знает? Ну вообще уже клиенты распоясались. Сатисфакцию им подавай. А 3 дня, которые банк может лежать и не обслуживать клиентов, не хотите? Причем он может подняться на секундочку, а потом снова на 3 дня лечь и т.д. Разбаловали тут Вас. Вам же сказано, бегом все в сенс, там Вас научат, как себя вести.

дабы не понижать ту высокую планку поддержки и доверия к вашему направления сервиса, которую держали ваши предшественницы

Они и нерабочий СЭП поднимали и платежи через него пропихивали?
Востаннє редагувалось newbie в Вів 28 вер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
newbie
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:43

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:А 3 дня, которые банк может лежать и не обслуживать клиентов, не хотите?

От каждый раз как в банке вспоминают про 3 дня, я вспоминаю своё прощание с Форумом.
1й раз от них не ушел СЭП. Утром след. дня я звякнул в банк. Там красиво и искренне извинились, шо шото пошло не так и седня отправят. Платеж не пришёл и на след. день. Я опять утром звякнул в банк. Немец опять оч. красиво и успокаюваще извинился и обнадежил, ну прям убаюкал. Деньги таки не пришли. На 3й день я попросил отменить перевод и снял 30К у них в АТМ, с комисс 0.5% кажись. На следующий дн. в Форуме ввели ВА.
От и всьооо: 3 дня = ВА :mrgreen: :mrgreen:

Аллюсик, мож ВА? А то сказки чото уже надоели! :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 05.05.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:02

  Amethyst написав:От каждый раз как в банке вспоминают про 3 дня

Ага, которые, как оказалось, даются на возврат невыясненных, а не придерживание любых денег, пришедших клиентам из других банков. В таких случаях пахнет внебалансовым 9806 и неплатежеспособностью или "заходами впливу" за ее сокрытие. А потом, да, ВА.

Хотя вроде странно перед ВА выбрасывать столько денег на разработку нового продукта, но может и не странно, т.к. мы ж не знаем куда и кому они пошли. И в Дельте ведь так было. Новый процессинг, а перед ним раскрученный интернет-банкинг с платежами в т.ч. на номер телефона, о которых сегодня бесстыжий ПБ протрубил, что он их сейчас первым внедрил и что это революционный переворот всего.

Альфа по сравнению с ним получается вообще скромнюля, ну разве что мелочь иногда по карманам тырит и не очень умело в свой сенс зазывает (может и неплохой, никак руки не дойдут поглядеть).
Востаннє редагувалось newbie в Сер 29 вер, 2021 07:47, всього редагувалось 2 разів.
newbie
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:34

  cohan написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів


а можно ссылки на нормативные документы которые позволяют банку получателю мурыжить клиента до 3х рабочих дней? не всего три дня от отправки до получения а именно три дня для банка получеталя. причем при отправке на прямые счета а не котловые.



Банк отримувача зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунку отримувача і його коду, що зазначені в електронному розрахунковому документі, і зараховувати кошти на рахунок отримувача, лише якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності банк має право затримати суму переказу на строк до чотирьох робочих днів (у які враховується і день надходження до банку отримувача електронного розрахункового документа) для встановлення належного отримувача цих коштів, яку зараховує на рахунок "Кредитові суми до з'ясування". Банк має забезпечити зберігання електронного розрахункового документа або належним чином оформленої його паперової копії.


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text

ну и вообще
https://bank.gov.ua/ua/payments/sep


так это если "У разі їх невідповідності" для "встановлення належного отримувача цих коштів"
Эти дни даются что бы в случае ошибок можно было таки зачислить деньги получателю а не сразу их отфутболивать назад.
Не натягивайте этот регламент на КОРРЕКТНЫЙ платеж!!!!
mephala
 
Повідомлень: 7250
З нами з: 07.04.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:25

  Карамболь написав:
  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?

Уточнюю інформацію по вашому переказу

Понял, спасибо! Можно поинтересоваться про то что вы уточнили?

Отримали відповідь, що дійсно був збій на нашій стороні і СЕПи були відправлені тільки на наступний день зранку. Приносимо вибачення за таку затримку. Зі свого боку зробимо все можливе, щоб інформація про такі ситуації надавалась оперативніше та проблем з переказами було менше
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10923
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:29

Re: Альфа-Банк

  KVV написав:Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.


В чому сенс слати на ніч?
V2
4
 
Повідомлень: 7184
З нами з: 03.07.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:42

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Вот попросил ПерсМена пограться с лимитами на Рэде, мож чо и накудесничает с Хам-ом то. Ждю
Якщо не вдастся через менеджера, то напишіть в особисті нам, подивимося вашу ситуацію і що можна придумати :)
В чём отличие оформление Хамелеона через персонального менеджера (предоставит какую-то ссылку) от обычного оформления через Sense?
Мне так, чтобы хоть какой-то кредитный лимит больше нуля нарисовать.
На переписку в личку можно не тратить время, поддержка покинула чат.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3626
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:57

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:чём отличие оформление Хамелеона через персонального менеджера (предоставит какую-то ссылку) от обычного оформления через Sense?
Мне так, чтобы хоть какой-то кредитный лимит больше нуля нарисовать

Оформлння можливе тільки через додаток, тому різниці немає
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10923
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:03

Alfa_Bank
вы решили проигнорировать мой вопрос к вам?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5304940#p5304940

или ищите подтверждение своим словам?
комментарий другого форумчанина не является ответом вместо вас. да и приведенная информация касалась не всех в подряд платежей а только некорректных.
mephala
 
Повідомлень: 7250
З нами з: 07.04.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:29

  Alfa_Bank написав:Зі свого боку зробимо все можливе, щоб інформація про такі ситуації надавалась оперативніше та проблем з переказами було менше

Молодцы. К сожалению на то, чтобы проблем с переводами было меньше, Вы повлиять не можете. Там нужны другие компетенции и это не Ваша ответственность. От Вас требуется не усугублять негативные последствия и поддерживать имидж банка в случае их наступления.
newbie
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9847984898499850>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1996, 1997, 1998
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19979 3029981
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 10:00
mustbe
Юнекс Банк 1 ... 289, 290, 291
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2900 222176
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 09:31
Квесторе_поверніться
ОТП БАНК 1 ... 690, 691, 692
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6912 1621642
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 03:39
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98497)
29.09.2021 11:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.