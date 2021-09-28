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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9847984898499850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:34

  mephala написав:Alfa_Bank
вы решили проигнорировать мой вопрос к вам?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5304940#p5304940

или ищите подтверждение своим словам?
комментарий другого форумчанина не является ответом вместо вас. да и приведенная информация касалась не всех в подряд платежей а только некорректных.


Так як платежі проходять через СЕП, тому і цей термін зарахування визначений ними.
https://bank.gov.ua/ua/payments/sep
Пункт: Який строк проведення переказу коштів між банками?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:34

  V2 написав:В чому сенс слати на ніч?

А в чому сенс спрашивать об этом? Ну нужно людям, тем более что зачем то ж анонсирована работа 23/7.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:08

  mephala написав:приведенная информация касалась не всех в подряд платежей а только некорректных

Вы же знаете, что если счет и ИНН правильные (что имеет место в 99,9% случаев), то у банка-получателя оснований для задержки зачисления нет. Тем более, что оно осуществляется автоматически. Наиболее вероятная причина задержек - это сбои и остановки автоматически выполняющихся процессов, в которых банки признаваться не любят, но зато любят не разбираться и сваливать на других.

И обработка невыясненных, очевидно, не везде надлежаще автоматизирована. Насколько я понимаю, времена, когда банки слали друг другу письма с просьбой уточнить получателя средств, канули в лету. Сейчас это никому не нужно, тем более, что осуществляется вручную и найти клиента-отправителя (достучаться до него) тоже не так просто. Поэтому, если входной контроль обнаруживает несоответствие, не позволяющее зачислить платеж, то самое простое автоматически отправить его обратно. Для этого 4 дня не нужно.

Ну и это касается может быть 0,1% всех платежей. Поэтому распространять возможность связанных с этим задержек на все 100% платежей тоже как-бы нелогично.
Востаннє редагувалось newbie в Сер 29 вер, 2021 10:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:11

  V2 написав:
  KVV написав:Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.


В чому сенс слати на ніч?

В тому що доступ до ІБ власника рахунку був саме в цей час.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:16

  KVV написав:
  V2 написав:В чому сенс слати на ніч?

В тому що доступ до ІБ власника рахунку був саме в цей час.

Эгоисты, не могли подождать до утра и не беспокоить банк по ночам :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:20

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
вы решили проигнорировать мой вопрос к вам?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5304940#p5304940

или ищите подтверждение своим словам?
комментарий другого форумчанина не является ответом вместо вас. да и приведенная информация касалась не всех в подряд платежей а только некорректных.


Так як платежі проходять через СЕП, тому і цей термін зарахування визначений ними.
https://bank.gov.ua/ua/payments/sep
Пункт: Який строк проведення переказу коштів між банками?


цитата по вашому посиланню:
"Переказ коштів між банками виконується в строк до трьох операційних днів"
а ви стверджували що три дні дається саме банку отримувачу коштів. так що ваша відповідь не зарахована. шукайте ще підтвердження саме ВАШИХ слів.
де буде вказано скільки днів надається на відправлення платежу банку відправителю та скільки днів надається для зарахування банку отримувачу.

ЗІ
приведу вашу відповідь тут ще раз щоб було видно:
"Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів"
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:27

  newbie написав:
  mephala написав:приведенная информация касалась не всех в подряд платежей а только некорректных

Вы же знаете, что если счет и ИНН правильные (что имеет место в 99,9% случаев), то у банка-получателя оснований для задержки зачисления нет. Тем более, что оно осуществляется автоматически. Наиболее вероятная причина задержек - это сбои и остановки автоматически выполняющихся процессов, в которых банки признаваться не любят, но зато любят не разбираться и сваливать на других.

И обработка невыясненных, очевидно, не везде надлежаще автоматизирована. Насколько я понимаю, времена, когда банки слали друг другу письма с просьбой уточнить получателя средств, канули в лету. Сейчас это никому не нужно, тем более, что осуществляется вручную и найти клиента-отправителя (достучаться до него) тоже не так просто. Поэтому, если входной контроль обнаруживает несоответствие, не позволяющее зачислить платеж, то самое простое автоматически отправить его обратно. Для этого 4 дня не нужно.

Ну и это касается может быть 0,1% всех платежей. Поэтому распространять возможность связанных с этим задержек на все 100% платежей тоже как-бы нелогично.


я это прекрасно понимаю. но наш офпред решил прикрыть зад аллы этой отмазкой. типа все платежи были некорректны и банк получатель имеет право их три дня морозить на счетах до выяснения :mrgreen:
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