mephala написав:приведенная информация касалась не всех в подряд платежей а только некорректных
Вы же знаете, что если счет и ИНН правильные (что имеет место в 99,9% случаев), то у банка-получателя оснований для задержки зачисления нет. Тем более, что оно осуществляется автоматически. Наиболее вероятная причина задержек - это сбои и остановки автоматически выполняющихся процессов, в которых банки признаваться не любят, но зато любят не разбираться и сваливать на других.
И обработка невыясненных, очевидно, не везде надлежаще автоматизирована. Насколько я понимаю, времена, когда банки слали друг другу письма с просьбой уточнить получателя средств, канули в лету. Сейчас это никому не нужно, тем более, что осуществляется вручную и найти клиента-отправителя (достучаться до него) тоже не так просто. Поэтому, если входной контроль обнаруживает несоответствие, не позволяющее зачислить платеж, то самое простое автоматически отправить его обратно. Для этого 4 дня не нужно.
Ну и это касается может быть 0,1% всех платежей. Поэтому распространять возможность связанных с этим задержек на все 100% платежей тоже как-бы нелогично.
Востаннє редагувалось newbie в Сер 29 вер, 2021 10:13, всього редагувалось 2 разів.
или ищите подтверждение своим словам? комментарий другого форумчанина не является ответом вместо вас. да и приведенная информация касалась не всех в подряд платежей а только некорректных.
Так як платежі проходять через СЕП, тому і цей термін зарахування визначений ними. https://bank.gov.ua/ua/payments/sep Пункт: Який строк проведення переказу коштів між банками?
цитата по вашому посиланню: "Переказ коштів між банками виконується в строк до трьох операційних днів" а ви стверджували що три дні дається саме банку отримувачу коштів. так що ваша відповідь не зарахована. шукайте ще підтвердження саме ВАШИХ слів. де буде вказано скільки днів надається на відправлення платежу банку відправителю та скільки днів надається для зарахування банку отримувачу.
ЗІ приведу вашу відповідь тут ще раз щоб було видно: "Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів"
mephala написав:приведенная информация касалась не всех в подряд платежей а только некорректных
Вы же знаете, что если счет и ИНН правильные (что имеет место в 99,9% случаев), то у банка-получателя оснований для задержки зачисления нет. Тем более, что оно осуществляется автоматически. Наиболее вероятная причина задержек - это сбои и остановки автоматически выполняющихся процессов, в которых банки признаваться не любят, но зато любят не разбираться и сваливать на других.
И обработка невыясненных, очевидно, не везде надлежаще автоматизирована. Насколько я понимаю, времена, когда банки слали друг другу письма с просьбой уточнить получателя средств, канули в лету. Сейчас это никому не нужно, тем более, что осуществляется вручную и найти клиента-отправителя (достучаться до него) тоже не так просто. Поэтому, если входной контроль обнаруживает несоответствие, не позволяющее зачислить платеж, то самое простое автоматически отправить его обратно. Для этого 4 дня не нужно.
Ну и это касается может быть 0,1% всех платежей. Поэтому распространять возможность связанных с этим задержек на все 100% платежей тоже как-бы нелогично.
я это прекрасно понимаю. но наш офпред решил прикрыть зад аллы этой отмазкой. типа все платежи были некорректны и банк получатель имеет право их три дня морозить на счетах до выяснения