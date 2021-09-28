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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:00
Ув. товарищи и ув. Alfa_Bank,
1) подскажите, если к карте (валютной) привязана выплата тела депозита (срок 2+ лет) и процентов (ежемесячно), то будет ли списываться комиссия за неактивность через 6 месяцев?
2) имеет ли смысл завести депозит на минимальную сумму на 6 месяцев без автопролонгации и переоткрывать его каждые 6 мес. вручную? Или это излишнее?
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:06
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Востаннє редагувалось pharus
в Сер 29 вер, 2021 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:18
Alfa_Bank загляньте в приватні
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