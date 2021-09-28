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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9848984998509851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:00

Ув. товарищи и ув. Alfa_Bank,

1) подскажите, если к карте (валютной) привязана выплата тела депозита (срок 2+ лет) и процентов (ежемесячно), то будет ли списываться комиссия за неактивность через 6 месяцев?
2) имеет ли смысл завести депозит на минимальную сумму на 6 месяцев без автопролонгации и переоткрывать его каждые 6 мес. вручную? Или это излишнее?
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:06

Re: Альфа-Банк

включили
Востаннє редагувалось pharus в Сер 29 вер, 2021 12:26, всього редагувалось 1 раз.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:18

Alfa_Bank загляньте в приватні
Карамболь
 
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