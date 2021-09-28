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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9849985098519852>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:00

Ув. товарищи и ув. Alfa_Bank,

1) подскажите, если к карте (валютной) привязана выплата тела депозита (срок 2+ лет) и процентов (ежемесячно), то будет ли списываться комиссия за неактивность через 6 месяцев?
2) имеет ли смысл завести депозит на минимальную сумму на 6 месяцев без автопролонгации и переоткрывать его каждые 6 мес. вручную? Или это излишнее?
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:06

Re: Альфа-Банк

включили
Востаннє редагувалось pharus в Сер 29 вер, 2021 12:26, всього редагувалось 1 раз.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:18

Alfa_Bank загляньте в приватні
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:37

Alfa_Bank
Без надії сподіваюсь, та все ж... Раптом Ви таки пропустили моє (чи вже мої) повідомлення, то прошу приділити їм (бо питання 2) трошки уваги: viewtopic.php?p=5300966#p5300966

Наперед дякую за небайдужість.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:37

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Так як по СЕП платіж може проходити до 3х робочих днів, в цей термін банк отримувач може його зараховувати.
30.2. Банк отримувача в разі надходження суми переказу протягом операційного дня зобов'язаний її зарахувати на рахунок отримувача або виплатити йому в готівковій формі в той самий день...
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text

Это отправитель может мусолить несколько дней.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:44

Alfa_Bank А что это за шантаж ? После 7 октября, хамон в тыкву превратится что ли ?
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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:00

  mephala написав:
  cohan написав:

Банк отримувача зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунку отримувача і його коду, що зазначені в електронному розрахунковому документі, і зараховувати кошти на рахунок отримувача, лише якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності банк має право затримати суму переказу на строк до чотирьох робочих днів (у які враховується і день надходження до банку отримувача електронного розрахункового документа) для встановлення належного отримувача цих коштів, яку зараховує на рахунок "Кредитові суми до з'ясування". Банк має забезпечити зберігання електронного розрахункового документа або належним чином оформленої його паперової копії.


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text

ну и вообще
https://bank.gov.ua/ua/payments/sep


так это если "У разі їх невідповідності" для "встановлення належного отримувача цих коштів"
Эти дни даются что бы в случае ошибок можно было таки зачислить деньги получателю а не сразу их отфутболивать назад.
Не натягивайте этот регламент на КОРРЕКТНЫЙ платеж!!!!


там по ссылке sep второй сверху ФАК видимо спецом высветили (а может и был)
8.4. Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів.

Внутрішньобанківський переказ виконується в строк, встановлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів.


так что три дня в любом случае, да и в других банках такое же говорят
некорректный возврат я когда-то ждал, вернулись на 4й день
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:00

  Kalgan написав:Alfa_Bank А что это за шантаж ? После 7 октября, хамон в тыкву превратится что ли ?
Зображення

Це така пропозиція, від якої більшість існуючих клієнтів мабуть би не відмовилась, але їм (чи то пак нам) вона не надходить, тож не пручайтеся, а беріть, поки дають ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:01

  Driver написав:Ув. товарищи и ув. Alfa_Bank,

1) подскажите, если к карте (валютной) привязана выплата тела депозита (срок 2+ лет) и процентов (ежемесячно), то будет ли списываться комиссия за неактивность через 6 месяцев?
2) имеет ли смысл завести депозит на минимальную сумму на 6 месяцев без автопролонгации и переоткрывать его каждые 6 мес. вручную? Или это излишнее?

Якщо на балансі карти буде від 16 доларів, комісія за неактивний рахунок списуватися не буде. Тому вже ця комісія на вибір депозиту не повинна впливати😉
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:05

  Карамболь написав:Alfa_Bank загляньте в приватні

Вже :)
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