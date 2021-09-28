1) подскажите, если к карте (валютной) привязана выплата тела депозита (срок 2+ лет) и процентов (ежемесячно), то будет ли списываться комиссия за неактивность через 6 месяцев? 2) имеет ли смысл завести депозит на минимальную сумму на 6 месяцев без автопролонгации и переоткрывать его каждые 6 мес. вручную? Или это излишнее?
Банк отримувача зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунку отримувача і його коду, що зазначені в електронному розрахунковому документі, і зараховувати кошти на рахунок отримувача, лише якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності банк має право затримати суму переказу на строк до чотирьох робочих днів (у які враховується і день надходження до банку отримувача електронного розрахункового документа) для встановлення належного отримувача цих коштів, яку зараховує на рахунок "Кредитові суми до з'ясування". Банк має забезпечити зберігання електронного розрахункового документа або належним чином оформленої його паперової копії.
так это если "У разі їх невідповідності" для "встановлення належного отримувача цих коштів" Эти дни даются что бы в случае ошибок можно было таки зачислить деньги получателю а не сразу их отфутболивать назад. Не натягивайте этот регламент на КОРРЕКТНЫЙ платеж!!!!
там по ссылке sep второй сверху ФАК видимо спецом высветили (а может и был)
8.4. Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів.
Внутрішньобанківський переказ виконується в строк, встановлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів.
так что три дня в любом случае, да и в других банках такое же говорят некорректный возврат я когда-то ждал, вернулись на 4й день
1) подскажите, если к карте (валютной) привязана выплата тела депозита (срок 2+ лет) и процентов (ежемесячно), то будет ли списываться комиссия за неактивность через 6 месяцев? 2) имеет ли смысл завести депозит на минимальную сумму на 6 месяцев без автопролонгации и переоткрывать его каждые 6 мес. вручную? Или это излишнее?
Якщо на балансі карти буде від 16 доларів, комісія за неактивний рахунок списуватися не буде. Тому вже ця комісія на вибір депозиту не повинна впливати😉