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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9849985098519852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:31

  cohan написав:так что три дня в любом случае

почему? речь ведь о межбанке, а не о внутрибанке
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:38

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank А что это за шантаж ? После 7 октября, хамон в тыкву превратится что ли ?
Зображення

Це така пропозиція, від якої більшість існуючих клієнтів мабуть би не відмовилась, але їм (чи то пак нам) вона не надходить, тож не пручайтеся, а беріть, поки дають ))
Пришло клиенту, у которого все средства на Ред потрачены. Как они уменьшать лимит планируют?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:42

  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:Alfa_Bank, Добрый день!
Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения), предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета?
Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций.
Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).

Пропозиція на перспективу, ми її обов'язково розглянемо але нічого не обіцяю. Технічно її впровадити не так само просто як смс, тут йде розрахунок відсотків на залишок коштів по рахунку за кожний день і умови тарифного плану по рахунку (відсотки).

Ok!
Раз уж все так сложно, то тогда проще сделать новый продукт наподобие Хамелеона, но на базе Graphite, Black. Например, депозитно-карточный Infinite / Signature, заключающийся в следующем:
На остаток карточного счета (допустим, до 1 000 000 грн (500 000 грн для Signature), свыше проценты не начисляются) начисляется процент, действующий по срочным вкладам от года - или 10% годовых, но с периодическим пересмотром в зависимости от рыночной конъюнктуры. Но, если остаток средств становится менее 500 000 грн (250 000 грн для Signature), то за переводы / снятие средств применяется комиссия, как по кредитным картам или же 4% годовых + комиссия за обслуживание счета. Т. е. 10 - 4 = те же 6% по Дохсейфу.
Раз в год, начиная с дня открытия пакета Infinite / Signature, в течение нескольких дней допускается бескомиссионный перевод средств на другой счет.

Предлагать эти пакеты можно в частном порядке, как евробонды или Унику.
  Сибарит написав:На самом деле реализовать основной принцип, без технических деталей, очень просто. Для этого почти все готово.
У банка уже есть карта Хамелеон, которую вполне можно использовать в качестве сберегательной дебетки. Осталось только сделать ее доступной для всех клиентов, а не только для бета-тестеров нонсенса. Т.о. у банка появятся два полноценных продукта: один для любителей раскладывать яйца по разным корзинам, таких как я, а другой для тех, кто, как Александр, хочет классическую сберегательную карту.

Просто я очень не люблю распыляться по банкам, вкладам, картам и счетам.
И уверенно, комфортно себя чувствую, когда все средства собраны в один кулак, достаточного, чтобы оперативно и достойно выйти из непредвиденных ситуаций. Как, например, оплата лечения в действительно по-настоящему высококлассной частной клиники, сутки пребывания в которой обойдутся в среднем в 12 000 грн.

Да и ставки в БС сейчас уже не те (а это надолго, если не на всегда), чтобы срочный вклад рассматривать, как источник генерации дохода жизни рантье. К примеру, средняя зарплата в Киеве 17 000 грн или 204 000 грн в год, что равняется срочному вкладу от 2 500 000 грн под 10% годовых грязными. 2 500 000 грн, возможно, лучше вложить во что-то другое :roll:
Аlександр
 
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  #<1 ... 9849985098519852
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