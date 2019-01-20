Аlександр написав:Alfa_Bank, Добрый день! Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения), предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета? Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций. Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).
Пропозиція на перспективу, ми її обов'язково розглянемо але нічого не обіцяю. Технічно її впровадити не так само просто як смс, тут йде розрахунок відсотків на залишок коштів по рахунку за кожний день і умови тарифного плану по рахунку (відсотки).
Ok! Раз уж все так сложно, то тогда проще сделать новый продукт наподобие Хамелеона, но на базе Graphite, Black. Например, депозитно-карточный Infinite / Signature, заключающийся в следующем: На остаток карточного счета (допустим, до 1 000 000 грн (500 000 грн для Signature), свыше проценты не начисляются) начисляется процент, действующий по срочным вкладам от года - или 10% годовых, но с периодическим пересмотром в зависимости от рыночной конъюнктуры. Но, если остаток средств становится менее 500 000 грн (250 000 грн для Signature), то за переводы / снятие средств применяется комиссия, как по кредитным картам или же 4% годовых + комиссия за обслуживание счета. Т. е. 10 - 4 = те же 6% по Дохсейфу. Раз в год, начиная с дня открытия пакета Infinite / Signature, в течение нескольких дней допускается бескомиссионный перевод средств на другой счет.
Предлагать эти пакеты можно в частном порядке, как евробонды или Унику.
Сибарит написав:На самом деле реализовать основной принцип, без технических деталей, очень просто. Для этого почти все готово. У банка уже есть карта Хамелеон, которую вполне можно использовать в качестве сберегательной дебетки. Осталось только сделать ее доступной для всех клиентов, а не только для бета-тестеров нонсенса. Т.о. у банка появятся два полноценных продукта: один для любителей раскладывать яйца по разным корзинам, таких как я, а другой для тех, кто, как Александр, хочет классическую сберегательную карту.
Просто я очень не люблю распыляться по банкам, вкладам, картам и счетам. И уверенно, комфортно себя чувствую, когда все средства собраны в один кулак, достаточного, чтобы оперативно и достойно выйти из непредвиденных ситуаций. Как, например, оплата лечения в действительно по-настоящему высококлассной частной клиники, сутки пребывания в которой обойдутся в среднем в 12 000 грн.
Да и ставки в БС сейчас уже не те (а это надолго, если не на всегда), чтобы срочный вклад рассматривать, как источник генерации дохода жизни рантье. К примеру, средняя зарплата в Киеве 17 000 грн или 204 000 грн в год, что равняется срочному вкладу от 2 500 000 грн под 10% годовых грязными. 2 500 000 грн, возможно, лучше вложить во что-то другое
Аlександр написав:Просто я очень не люблю распыляться по банкам, вкладам, картам и счетам. И уверенно, комфортно себя чувствую, когда все средства собраны в один кулак, достаточного, чтобы оперативно и достойно выйти из непредвиденных ситуаций.
При таком подходе к финансам стремноватый какой то комфорт у вас.
Шановні, а підкажіть. Вчора хотів зняти готівку з Хамона в "залізяці" Альфи.....відмова....ще раз відмова. Підійшов до "залізяки" ОТП...."зверніться до свого банку". Перекинув на білу пакетку - все знялося. Ящірка, якого дзена ?
mephala написав:цитата по вашому посиланню: "Переказ коштів між банками виконується в строк до трьох операційних днів" а ви стверджували що три дні дається саме банку отримувачу коштів. так що ваша відповідь не зарахована. шукайте ще підтвердження саме ВАШИХ слів. де буде вказано скільки днів надається на відправлення платежу банку відправителю та скільки днів надається для зарахування банку отримувачу.
ЗІ приведу вашу відповідь тут ще раз щоб було видно: "Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів"
Ми не несемо відповідальність за термін зарахування платежу іншими банками. Так як по СЕП платіж може проходити до 3х робочих днів, в цей термін банк отримувач може його зараховувати. Це і є те підтвердження, іншого нема😉
Якщо ви не розумієте різниці між загальним строком на весь міжбанківський платіж який складає три дні і тими строками які відводяться банку відправнику та банку отримувачу то підіть проконсультуйтеся у когось старшого. А краще самі трохи подумайте - якщо альфа буде мурижити три дні кошти то де ж тоді візьмуться три дні для банка отримувача якщо загальний строк на переказ три дні? А нам тим часом поверніть назад старого офпреда.
Аlександр написав:Просто я очень не люблю распыляться по банкам, вкладам, картам и счетам. И уверенно, комфортно себя чувствую, когда все средства собраны в один кулак, достаточного, чтобы оперативно и достойно выйти из непредвиденных ситуаций.
При таком подходе к финансам стремноватый какой то комфорт у вас.
Я ведь не собираюсь на ровном месте деньги снимать или тратить. А всего лишь хочу, чтобы в любой момент они были доступны на случай непредвиденных ситуаций, вместо заморозки на определенный срок под низкий процент. К тому же, следует не забывать и об интересах банка.
Кстати, из того, что здесь предлагал, в том или ином виде появились: - Дебетовые карты Signature, Infinite. - Хамелеон с начислением процентов на остаток картсчета (а могли бы сделать и сберсчет). - Ну и смотрю, курсы конвертации за расчеты по картам практически сравнялись с курсами по операциям online.
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 29 вер, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
cohan написав:да и в других банках такое же говорят некорректный возврат я когда-то ждал, вернулись на 4й день
если платеж некорректный то тут согласен - закон прямо говорит что некорректный платеж зачисляется банком получателем на счета до выяснения и дается три дня на разборки. если за три дня не разобрались то футбол назад. но ведь платежи то были с правильными реквизитами. так что какая еще речь о некорректности? какие еще три дня???
Рассказываю свой кейс. Хотел перебросить недостающий на Хамелеон лимит 7.5к до 30к с другой кредитки. Оф. пред. ответил, что посмотрит, что можно сделать, но уже больше недели тишина. Потревожил только что перс. менеджера, ответила, что по кредитным картам лимиты устанавливают централизованно и что их никто не меняет. Надо только открывать новую карту, перед этим закрывать старую с меньшим лимитом и другие карты на свой страх и риск. Через чат в Sense тоже ничего, пользоваться картой и через 3 мес. могут налить лимит, если будет хорошее настроение. Остаётся только такой вариант, судя по всему.