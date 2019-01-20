Додано: Сер 29 вер, 2021 13:42

Alfa_Bank написав: Аlександр написав: Alfa_Bank , Добрый день!

Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения) , предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета?

Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций.

Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает). , Добрый день!Скажите, Вы можете в рамках, предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета?Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций.Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).

Пропозиція на перспективу, ми її обов'язково розглянемо але нічого не обіцяю. Технічно її впровадити не так само просто як смс, тут йде розрахунок відсотків на залишок коштів по рахунку за кожний день і умови тарифного плану по рахунку (відсотки). Пропозиція на перспективу, ми її обов'язково розглянемо але нічого не обіцяю. Технічно її впровадити не так само просто як смс, тут йде розрахунок відсотків на залишок коштів по рахунку за кожний день і умови тарифного плану по рахунку (відсотки).

депозитно-карточный Infinite / Signature

Сибарит написав: На самом деле реализовать основной принцип, без технических деталей, очень просто. Для этого почти все готово.

У банка уже есть карта Хамелеон, которую вполне можно использовать в качестве сберегательной дебетки. Осталось только сделать ее доступной для всех клиентов, а не только для бета-тестеров нонсенса. Т.о. у банка появятся два полноценных продукта: один для любителей раскладывать яйца по разным корзинам, таких как я, а другой для тех, кто, как Александр, хочет классическую сберегательную карту. На самом деле реализовать основной принцип, без технических деталей, очень просто. Для этого почти все готово.У банка уже есть карта Хамелеон, которую вполне можно использовать в качестве сберегательной дебетки. Осталось только сделать ее доступной для всех клиентов, а не только для бета-тестеров нонсенса. Т.о. у банка появятся два полноценных продукта: один для любителей раскладывать яйца по разным корзинам, таких как я, а другой для тех, кто, как Александр, хочет классическую сберегательную карту.

Ok!Раз уж все так сложно, то тогда проще сделать новый продукт наподобие Хамелеона, но на базе Graphite, Black. Например,, заключающийся в следующем:На остаток карточного счета (допустим, до 1 000 000 грн (500 000 грн для Signature), свыше проценты не начисляются) начисляется процент, действующий по срочным вкладам от года - или 10% годовых, но с периодическим пересмотром в зависимости от рыночной конъюнктуры. Но, если остаток средств становится менее 500 000 грн (250 000 грн для Signature), то за переводы / снятие средств применяется комиссия, как по кредитным картам или же 4% годовых + комиссия за обслуживание счета. Т. е. 10 - 4 = те же 6% по Дохсейфу.Раз в год, начиная с дня открытия пакета Infinite / Signature, в течение нескольких дней допускается бескомиссионный перевод средств на другой счет.Предлагать эти пакеты можно в частном порядке, как евробонды или Унику.Просто я очень не люблю распыляться по банкам, вкладам, картам и счетам.И уверенно, комфортно себя чувствую, когда все средства собраны в один кулак, достаточного, чтобы оперативно и достойно выйти из непредвиденных ситуаций. Как, например, оплата лечения в действительно по-настоящему высококлассной частной клиники, сутки пребывания в которой обойдутся в среднем в 12 000 грн.Да и ставки в БС сейчас уже не те (а это надолго, если не на всегда), чтобы срочный вклад рассматривать, как источник генерации дохода жизни рантье. К примеру, средняя зарплата в Киеве 17 000 грн или 204 000 грн в год, что равняется срочному вкладу от 2 500 000 грн под 10% годовых грязными. 2 500 000 грн, возможно, лучше вложить во что-то другое