Для непредвиденных ситуаций надо иметь несколько источников.
А если все в одном месте, то они могут быть по разным причинам недоступны в нужный момент. Молчу уже о возможности потерять все в случае банкротсва банка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:50
Для непредвиденных ситуаций надо иметь несколько источников.
А если все в одном месте, то они могут быть по разным причинам недоступны в нужный момент. Молчу уже о возможности потерять все в случае банкротсва банка.
Додано: Сер 29 вер, 2021 17:11
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 29 вер, 2021 17:20
Re: Альфа-Банк
Ходять слухи, що також розглядають варіант в наступних версіях Sense додати функцію індивідуального перерозподілу ліміту між картками.
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