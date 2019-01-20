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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9850985198529853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:50

  Аlександр написав: А всего лишь хочу, чтобы в любой момент они были доступны на случай непредвиденных ситуаций, вместо заморозки на определенный срок под низкий процент.


Для непредвиденных ситуаций надо иметь несколько источников.
А если все в одном месте, то они могут быть по разным причинам недоступны в нужный момент. Молчу уже о возможности потерять все в случае банкротсва банка.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:11

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:А нам тим часом поверніть назад старого офпреда.
Старый офпред пошёл на повышение — работает на второй линии поддержки.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:20

Re: Альфа-Банк

Striker написав: Остаётся только такой вариант, судя по всему.

Ходять слухи, що також розглядають варіант в наступних версіях Sense додати функцію індивідуального перерозподілу ліміту між картками.
stryzhko
 
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