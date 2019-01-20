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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:50
Аlександр написав:
А всего лишь хочу, чтобы в любой момент они были доступны на случай непредвиденных ситуаций, вместо заморозки на определенный срок под низкий процент.
Для непредвиденных ситуаций надо иметь несколько источников.
А если все в одном месте, то они могут быть по разным причинам недоступны в нужный момент. Молчу уже о возможности потерять все в случае банкротсва банка.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:11
mephala написав:
А нам тим часом поверніть назад старого офпреда.
Старый офпред пошёл на повышение — работает на второй линии поддержки.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:20
Striker написав: Остаётся только такой вариант, судя по всему.
Ходять слухи, що також розглядають варіант в наступних версіях Sense додати функцію індивідуального перерозподілу ліміту між картками.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:36
stryzhko написав:
Striker написав: Остаётся только такой вариант, судя по всему.
Ходять слухи, що також розглядають варіант в наступних версіях Sense додати функцію індивідуального перерозподілу ліміту між картками.
Это банку будет выгоднее, чем смена тарифного плана кредитки (как сейчас)
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:41
lov2108 написав:
Шановні, а підкажіть. Вчора хотів зняти готівку з Хамона в "залізяці" Альфи.....відмова....ще раз відмова.
Підійшов до "залізяки" ОТП...."зверніться до свого банку".
Перекинув на білу пакетку - все знялося.
Ящірка, якого дзена ?
очень хотело предостеречь от снятия кеша - на кредиках Альфы, кроме самого Red Cash - очень дорогое удовольствие...
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:52
moveton написав: Shaman написав: lov2108 написав:
Шановні, а підкажіть. Вчора хотів зняти готівку з Хамона в "залізяці" Альфи.....відмова....ще раз відмова.
очень хотело предостеречь от снятия кеша - на кредиках Альфы, кроме самого Red Cash - очень дорогое удовольствие...
В смысле, на Red Cash за снятие доплачивают? В хамоне обнал своих денег бесплатный (точнее, не более платный, чем на white). Другой вопрос, что может потому и бесплатный, что и денег не выдают
инерция мышления, сорри
я свои деньги на кредитках как-то автоматом не рассматриваю...
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:58
moveton написав: Shaman написав: lov2108 написав:
Шановні, а підкажіть. Вчора хотів зняти готівку з Хамона в "залізяці" Альфи.....відмова....ще раз відмова.
очень хотело предостеречь от снятия кеша - на кредиках Альфы, кроме самого Red Cash - очень дорогое удовольствие...
В смысле, на Red Cash за снятие доплачивают? В хамоне обнал своих денег бесплатный (точнее, не более платный, чем на white). Другой вопрос, что может потому и бесплатный, что и денег не выдают
Зняття власних коштів з комісією 4% мінімум 20 грн.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:08
MASolomko написав: mephala написав:
А нам тим часом поверніть назад старого офпреда.
Старый офпред пошёл на повышение — работает на второй линии поддержки.
мы третью мамку уже на повышение отправили )
работа со свинями - это не хухры мухры, это самая ответственная и нестандартная работа и, как следствие, - высокая квалификация.
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