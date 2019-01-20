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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9851985298539854

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:37

  Shaman написав:
  moveton написав:
  Shaman написав:очень хотело предостеречь от снятия кеша - на кредиках Альфы, кроме самого Red Cash - очень дорогое удовольствие...

В смысле, на Red Cash за снятие доплачивают? В хамоне обнал своих денег бесплатный (точнее, не более платный, чем на white). Другой вопрос, что может потому и бесплатный, что и денег не выдают :mrgreen:

инерция мышления, сорри :oops:
я свои деньги на кредитках как-то автоматом не рассматриваю...

В мене Хамон наразі без КЛ, тому там відлежуються кошти.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:42

Re: Альфа-Банк

lov2108 написав:Незрозумів :? . Це по якій саме картці зняття власних коштів з комісом 4% ? :shock:

Знак питання в цитаті ж був один, значить таки по ред кеш:)) В інших карт, згаданих в цитаті комісія ж відсутня.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:46

  lov2108 написав:Незрозумів :? . Це по якій саме картці зняття власних коштів з комісом 4% ? :shock:

Это на Red Cash такое. Надеюсь, что на хамоне пока нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:04

  IMPRINTER написав:мы третью мамку уже на повышение отправили )
работа со свинями - это не хухры мухры, это самая ответственная и нестандартная работа и, как следствие, - высокая квалификация.

Та ладно, просто на форуме офпреды много чего могут узнать и многому научиться. Клиенты ж разные бывают. А в банке никто учить не будет. Так что форум - кузница кадров.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:05

  newbie написав:
  IMPRINTER написав:мы третью мамку уже на повышение отправили )
работа со свинями - это не хухры мухры, это самая ответственная и нестандартная работа и, как следствие, - высокая квалификация.

Та ладно, просто на форуме офпреды много чего могут узнать и многому научиться. Клиенты ж разные бывают. А в банке никто учить не будет. Так что форум - кузница кадров.


ну да ... но тут же все нетривиальные вопросы ... не как в колл-центре ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:13

  moveton написав:
  lov2108 написав:Незрозумів :? . Це по якій саме картці зняття власних коштів з комісом 4% ? :shock:

Это на Red Cash такое. Надеюсь, что на хамоне пока нет.

Вірно, по Red Cash.
Та не дай Боже таке ще й по Хамелеону)
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9851985298539854
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