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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 18:37
Shaman написав: moveton написав: Shaman написав:
очень хотело предостеречь от снятия кеша - на кредиках Альфы, кроме самого Red Cash - очень дорогое удовольствие...
В смысле, на Red Cash за снятие доплачивают? В хамоне обнал своих денег бесплатный (точнее, не более платный, чем на white). Другой вопрос, что может потому и бесплатный, что и денег не выдают
инерция мышления, сорри
я свои деньги на кредитках как-то автоматом не рассматриваю...
В мене Хамон наразі без КЛ, тому там відлежуються кошти.
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lov2108
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:42
lov2108 написав:
Незрозумів
. Це по якій саме картці зняття власних коштів з комісом 4% ?
Знак питання в цитаті ж був один, значить таки по ред кеш:)) В інших карт, згаданих в цитаті комісія ж відсутня.
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stryzhko
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Додано: Сер 29 вер, 2021 19:04
IMPRINTER написав:
мы третью мамку уже на повышение отправили )
работа со свинями - это не хухры мухры, это самая ответственная и нестандартная работа и, как следствие, - высокая квалификация.
Та ладно, просто на форуме офпреды много чего могут узнать и многому научиться. Клиенты ж разные бывают. А в банке никто учить не будет. Так что форум - кузница кадров.
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newbie
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Додано: Сер 29 вер, 2021 19:05
newbie написав: IMPRINTER написав:
мы третью мамку уже на повышение отправили )
работа со свинями - это не хухры мухры, это самая ответственная и нестандартная работа и, как следствие, - высокая квалификация.
Та ладно, просто на форуме офпреды много чего могут узнать и многому научиться. Клиенты ж разные бывают. А в банке никто учить не будет. Так что форум - кузница кадров.
ну да ... но тут же все нетривиальные вопросы ... не как в колл-центре ...
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IMPRINTER
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Додано: Сер 29 вер, 2021 19:13
moveton написав: lov2108 написав:
Незрозумів
. Це по якій саме картці зняття власних коштів з комісом 4% ?
Это на Red Cash такое. Надеюсь, что на хамоне пока нет.
Вірно, по Red Cash.
Та не дай Боже таке ще й по Хамелеону)
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