Додано: Сер 29 вер, 2021 19:23

Alfa_Bank написав: Driver написав: Ув. товарищи и ув. Alfa_Bank,



1) подскажите, если к карте (валютной) привязана выплата тела депозита (срок 2+ лет) и процентов (ежемесячно), то будет ли списываться комиссия за неактивность через 6 месяцев? Ув. товарищи и ув.1) подскажите, если к карте (валютной) привязана выплата тела депозита (срок 2+ лет) и процентов (ежемесячно), то будет ли списываться комиссия за неактивность через 6 месяцев?

Якщо на балансі карти буде від 16 доларів, комісія за неактивний рахунок списуватися не буде Якщо на балансі карти буде від 16 доларів, комісія за неактивний рахунок списуватися не буде

И где такое написано? Это Альфа очередное мошенничество придумала? Т.е. если за полгода процентов накапает меньше 16 баксов или накапает больше, но клиент часть из них снимет и оставит меньше 16 баксов, то Альфа начнет их тырить? Причем во время действия депозита, который, например, на 5 лет? Где такое видано, чтобы проценты по депозитам тырить прямо во время их действия? Почему банк не рассматривает выплату процентов, как прерывание неактивности? Короче, с Альфой не соскучишься. Или это не так?