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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9852985398549855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:35

  Aps написав:
  Аlександр написав: А всего лишь хочу, чтобы в любой момент они были доступны на случай непредвиденных ситуаций, вместо заморозки на определенный срок под низкий процент.


Для непредвиденных ситуаций надо иметь несколько источников.
А если все в одном месте, то они могут быть по разным причинам недоступны в нужный момент. Молчу уже о возможности потерять все в случае банкротсва банка.

Мне достаточно иметь один высоконадежный ликвидный актив с мощной поддержкой (Альфа + VISA). Вероятность банкротства банка даже не рассматриваю. Единственное, в чем дискомфорт - это Дохсейф вместо процентов на остаток картсчета.

Кстати, из того, что здесь предлагал, в том или ином виде появились:
- Дебетовые карты Signature, Infinite.
- Хамелеон с начислением процентов на остаток картсчета (а могли бы сделать и сберсчет).
- Ну и смотрю, курсы конвертации за расчеты по картам практически сравнялись с курсами по операциям online.
И в дополнение:
С оk!тября отменяют плату за конвертацию валют по всем дебетным картам.

Теперь на зарубежных сайтах, заграницей, спокойно можно будет рассчитываться гривневой дебетной картой, не влетая на драконовские курсы-комиссии. Единственная ложка дегтя, опять же, Дохсейф, с роумингом не совместимый для переводов на картсчет.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:42

newbie Це в тарифах карток вказано інфо: 15. Неактивний Рахунок – це Рахунок, по котрому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по Рахунку та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 500 грн для рахунків у гривні, 16 доларів США и 15 євро для рахунків у валюті / рахунок, по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на рахунку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:45

  Alfa_Bank написав:newbie Це в тарифах карток вказано інфо: 15. Неактивний Рахунок – це Рахунок, по котрому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по Рахунку та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 500 грн для рахунків у гривні, 16 доларів США и 15 євро для рахунків у валюті / рахунок, по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на рахунку.

Так выплата % по депо всегда считалась активностью по счету (кроме сдохсейфа). Или покращення пришли :shock: :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:45

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:Мне достаточно иметь один высоконадежный ликвидный актив с мощной поддержкой (Альфа + VISA). Вероятность банкротства банка даже не рассматриваю.

А периодические технические проблемы не смущают? Да и вообще поговорку о яйцах в одной корзине придумали давно и не просто так.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:46

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:но клиент часть из них снимет и оставит меньше 16 баксов

снятие уже активность точно )
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:49

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Почему банк не рассматривает выплату процентов, как прерывание неактивности? Короче, с Альфой не соскучишься. Или это не так?

Вроде рассматривает. Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету. Маловероятно, что это переиграли.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:56

  newbie написав:Почему банк не рассматривает выплату процентов, как прерывание неактивности? Короче, с Альфой не соскучишься. Или это не так?

Вроде рассматривает. Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету. Маловероятно, что это переиграли.[/quote]
А если капитализация и срочный, то в таком случае, как считается?
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:51

  ingtrans написав:
  Аlександр написав:Мне достаточно иметь один высоконадежный ликвидный актив с мощной поддержкой (Альфа + VISA). Вероятность банкротства банка даже не рассматриваю.

А периодические технические проблемы не смущают?

Главное, что с платежами по картам нету проблем.
  ingtrans написав:Да и вообще поговорку о яйцах в одной корзине придумали давно и не просто так.

С 2014 года 100 корзин вместе с яйцами в них разбилось. У меня же все это время были в одной, теперь, правда, здесь. А может и дальше оставались бы там, если с физиками не свернули работу.
Аlександр
 
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