Аlександр написав: А всего лишь хочу, чтобы в любой момент они были доступны на случай непредвиденных ситуаций, вместо заморозки на определенный срок под низкий процент.
Для непредвиденных ситуаций надо иметь несколько источников. А если все в одном месте, то они могут быть по разным причинам недоступны в нужный момент. Молчу уже о возможности потерять все в случае банкротсва банка.
Мне достаточно иметь один высоконадежный ликвидный актив с мощной поддержкой (Альфа + VISA). Вероятность банкротства банка даже не рассматриваю. Единственное, в чем дискомфорт - это Дохсейф вместо процентов на остаток картсчета.
Кстати, из того, что здесь предлагал, в том или ином виде появились: - Дебетовые карты Signature, Infinite. - Хамелеон с начислением процентов на остаток картсчета (а могли бы сделать и сберсчет). - Ну и смотрю, курсы конвертации за расчеты по картам практически сравнялись с курсами по операциям online. И в дополнение: С оk!тября отменяют плату за конвертацию валют по всем дебетным картам.
Теперь на зарубежных сайтах, заграницей, спокойно можно будет рассчитываться гривневой дебетной картой, не влетая на драконовские курсы-комиссии. Единственная ложка дегтя, опять же, Дохсейф, с роумингом не совместимый для переводов на картсчет.
newbie Це в тарифах карток вказано інфо: 15. Неактивний Рахунок – це Рахунок, по котрому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по Рахунку та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 500 грн для рахунків у гривні, 16 доларів США и 15 євро для рахунків у валюті / рахунок, по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на рахунку.
Alfa_Bank написав:newbie Це в тарифах карток вказано інфо: 15. Неактивний Рахунок – це Рахунок, по котрому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по Рахунку та залишок кошів на Рахунку на дату списання комісії не перевищував 500 грн для рахунків у гривні, 16 доларів США и 15 євро для рахунків у валюті / рахунок, по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на рахунку.
Так выплата % по депо всегда считалась активностью по счету (кроме сдохсейфа). Или покращення пришли
newbie написав:Почему банк не рассматривает выплату процентов, как прерывание неактивности? Короче, с Альфой не соскучишься. Или это не так?
Вроде рассматривает. Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету. Маловероятно, что это переиграли.[/quote] А если капитализация и срочный, то в таком случае, как считается?