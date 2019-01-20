Додано: Сер 29 вер, 2021 19:35

Aps написав: Аlександр написав: А всего лишь хочу, чтобы в любой момент они были доступны на случай непредвиденных ситуаций, вместо заморозки на определенный срок под низкий процент. А всего лишь хочу, чтобы в любой момент они были доступны на случай непредвиденных ситуаций, вместо заморозки на определенный срок под низкий процент.



Для непредвиденных ситуаций надо иметь несколько источников.

А если все в одном месте, то они могут быть по разным причинам недоступны в нужный момент. Молчу уже о возможности потерять все в случае банкротсва банка. Для непредвиденных ситуаций надо иметь несколько источников.А если все в одном месте, то они могут быть по разным причинам недоступны в нужный момент. Молчу уже о возможности потерять все в случае банкротсва банка.

Мне достаточно иметь один высоконадежный ликвидный актив с мощной поддержкой (Альфа + VISA). Вероятность банкротства банка даже не рассматриваю. Единственное, в чем дискомфорт - это Дохсейф вместо процентов на остаток картсчета.Кстати, из того, что здесь предлагал, в том или ином виде появились:- Дебетовые карты Signature, Infinite.- Хамелеон с начислением процентов на остаток картсчета (а могли бы сделать и сберсчет).- Ну и смотрю, курсы конвертации за расчеты по картам практически сравнялись с курсами по операциям online.И в дополнение:Теперь на зарубежных сайтах, заграницей, спокойно можно будет рассчитываться гривневой дебетной картой, не влетая на драконовские курсы-комиссии. Единственная ложка дегтя, опять же, Дохсейф, с роумингом не совместимый для переводов на картсчет.