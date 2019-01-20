В чате хейтеров пишут, что хамон оказался для алки более прибыльным, чем ожидалось.
А отсюда опять возникает вопрос, в чем же профит банку ?
Неужели за счет просрочек и овера имеют прибыль ?
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:53
В чате хейтеров пишут, что хамон оказался для алки более прибыльным, чем ожидалось.
А отсюда опять возникает вопрос, в чем же профит банку ?
Неужели за счет просрочек и овера имеют прибыль ?
Додано: Сер 29 вер, 2021 22:01
Та короче, то сейчас такой ответ был. Чел спросил будет ли списываться комиссия за неактивность при ежемесячном начислении %. А ему ответили, что не будет, если сумма на счете будет больше 16 баксов. Что не совсем так, поскольку не должны списывать и при меньшей сумме на счете, поскольку зачисление % это активность. Но некоторые хитросделанные банки % и комиссии (т.е. операции, осуществленные не клиентами) не считают активностью. Поскольку Альфа однозначно относится к таким банкам я и забеспокоился.
Там есть еще один нюанс. Списание комиссии за неактивность тоже является активностью и оно должно на полгода останавливать процесс последующих списаний. Но некоторые банки об этом забывают и, если уже дорвались до чужих денег, то спешат их поскорее списать все (т.е. ежемесячно), чтобы есои клиент забыл, то не дать ему исправить
Додано: Сер 29 вер, 2021 22:17
тут согласен. я для профилактики время от времени 1 доллар закидываю на ощадный, потом через время снимаю. В общем активничаем
Кстати, этот комис списывают и с сдохсейфа
Додано: Сер 29 вер, 2021 22:18
Re: Альфа-Банк
Всем привет. У кого-то была ситуация, что при вводе номера/паролья в Супер-Мега-Сенс-Апп появлялся экран "Проверка документов", а далее - "Приложение не будет работать онлайн". Если да - что делать в таком случае? Поддержка уже второй день не может разобраться, наверное - сами проклинают приложуху по несколько раз в день.
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:36
Звернення 1-39424094322
Моей жене 2 месяца подряд не насчитывают орехи за пополнение с других банков.
Если в августе за июль после обращения начислили с опозданием 18 числа, то в сентябре за август говорят, что начислят до 10.10 вместе с сентябрьской выплатой.
Это свинство!!! Не смогли кривыми руками начислить вовремя, начисляйте сразу как разобрались, а не тяните месяц. Вообще ухи объелись.
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