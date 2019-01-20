Додано: Сер 29 вер, 2021 22:01

Kalgan написав: Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету. Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету.

Та короче, то сейчас такой ответ был. Чел спросил будет ли списываться комиссия за неактивность при ежемесячном начислении %. А ему ответили, что не будет, если сумма на счете будет больше 16 баксов. Что не совсем так, поскольку не должны списывать и при меньшей сумме на счете, поскольку зачисление % это активность. Но некоторые хитросделанные банки % и комиссии (т.е. операции, осуществленные не клиентами) не считают активностью. Поскольку Альфа однозначно относится к таким банкам я и забеспокоился.Там есть еще один нюанс. Списание комиссии за неактивность тоже является активностью и оно должно на полгода останавливать процесс последующих списаний. Но некоторые банки об этом забывают и, если уже дорвались до чужих денег, то спешат их поскорее списать все (т.е. ежемесячно), чтобы есои клиент забыл, то не дать ему исправить