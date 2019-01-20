RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9853985498559856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:53

В чате хейтеров пишут, что хамон оказался для алки более прибыльным, чем ожидалось.
А отсюда опять возникает вопрос, в чем же профит банку ?
Неужели за счет просрочек и овера имеют прибыль ?
Kalgan
 
Повідомлень: 773
З нами з: 02.01.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 22:01

  Kalgan написав:Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету.

Та короче, то сейчас такой ответ был. Чел спросил будет ли списываться комиссия за неактивность при ежемесячном начислении %. А ему ответили, что не будет, если сумма на счете будет больше 16 баксов. Что не совсем так, поскольку не должны списывать и при меньшей сумме на счете, поскольку зачисление % это активность. Но некоторые хитросделанные банки % и комиссии (т.е. операции, осуществленные не клиентами) не считают активностью. Поскольку Альфа однозначно относится к таким банкам я и забеспокоился.
Там есть еще один нюанс. Списание комиссии за неактивность тоже является активностью и оно должно на полгода останавливать процесс последующих списаний. Но некоторые банки об этом забывают и, если уже дорвались до чужих денег, то спешат их поскорее списать все (т.е. ежемесячно), чтобы есои клиент забыл, то не дать ему исправить
newbie
 
Повідомлень: 6476
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 22:17

  newbie написав:
  Kalgan написав:Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету.

Та короче, то сейчас такой ответ был. Чел спросил будет ли списываться комиссия за неактивность при ежемесячном начислении %. А ему ответили, что не будет, если сумма на счете будет больше 16 баксов. Что не совсем так, поскольку не должны списывать и при меньшей сумме на счете, поскольку зачисление % это активность. Но некоторые хитросделанные банки % и комиссии (т.е. операции, осуществленные не клиентами) не считают активностью. Поскольку Альфа однозначно относится к таким банкам я и забеспокоился.
Там есть еще один нюанс. Списание комиссии за неактивность тоже является активностью и оно должно на полгода останавливать процесс последующих списаний. Но некоторые банки об этом забывают и, если уже дорвались до чужих денег, то спешат их поскорее списать все (т.е. ежемесячно), чтобы есои клиент забыл, то не дать ему исправить

тут согласен. я для профилактики время от времени 1 доллар закидываю на ощадный, потом через время снимаю. В общем активничаем :mrgreen:
Кстати, этот комис списывают и с сдохсейфа :|
Kalgan
 
Повідомлень: 773
З нами з: 02.01.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 22:18

Re: Альфа-Банк

Всем привет. У кого-то была ситуация, что при вводе номера/паролья в Супер-Мега-Сенс-Апп появлялся экран "Проверка документов", а далее - "Приложение не будет работать онлайн". Если да - что делать в таком случае? Поддержка уже второй день не может разобраться, наверное - сами проклинают приложуху по несколько раз в день.
reg2f
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:36

Звернення 1-39424094322
Моей жене 2 месяца подряд не насчитывают орехи за пополнение с других банков.

Если в августе за июль после обращения начислили с опозданием 18 числа, то в сентябре за август говорят, что начислят до 10.10 вместе с сентябрьской выплатой.

Это свинство!!! Не смогли кривыми руками начислить вовремя, начисляйте сразу как разобрались, а не тяните месяц. Вообще ухи объелись.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8955
З нами з: 16.11.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 04:57

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:Теперь на зарубежных сайтах, заграницей, спокойно можно будет рассчитываться гривневой дебетной картой, не влетая на драконовские курсы-комиссии.
Вы плохо знаете Алку. Есть ещё OIF/ISA/CBF-комиссия 1,2–1,3 % и она прописана где-то в ДКБО. :D

  reg2f написав:"Приложение не будет работать онлайн". Если да - что делать в таком случае?
Пробовали зайти в МАБ? Там порой есть более информативное уведомление об ошибках.
Возможно, что менеджер в отделении должен что-то подшаманить с профилем банкинга.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3740
З нами з: 08.03.18
Подякував: 440 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:05

  Kalgan написав:
  newbie написав:
  Kalgan написав:Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету.

Та короче, то сейчас такой ответ был. Чел спросил будет ли списываться комиссия за неактивность при ежемесячном начислении %. А ему ответили, что не будет, если сумма на счете будет больше 16 баксов. Что не совсем так, поскольку не должны списывать и при меньшей сумме на счете, поскольку зачисление % это активность.

тут согласен. я для профилактики время от времени 1 доллар закидываю на ощадный, потом через время снимаю. В общем активничаем :mrgreen:
Кстати, этот комис списывают и с сдохсейфа :|

Зарахування відсотків по депозиту - це активна операція і комісія за неактивний рахунок не буде списана
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10931
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:28

А списание комиссий?
newbie
 
Повідомлень: 6476
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:50

  newbie написав:А списание комиссий?

Комісія за неактивний рахунок буде списуватись щомісяця після того, як рахунок став неактивним
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10931
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:09

  Alfa_Bank написав:
  newbie написав:А списание комиссий?

Комісія за неактивний рахунок буде списуватись щомісяця після того, як рахунок став неактивним

Но после списания комисс, щод активным так и не станет.
Бо такое списание НЕ является аХтивной оп-ей :P

А вот пачиму, ааа, Alfa_Bank?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 919
З нами з: 05.05.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9853985498559856
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, Інкогніто, WachtAmRhein, Искатель і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4970, 4971, 4972
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49714 6785509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 09:04
Amethyst
Банк Восток 1 ... 72, 73, 74
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
738 580590
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 08:56
Искатель
Юнекс Банк 1 ... 289, 290, 291
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2906 222975
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 05:11
Marica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98560)
30.09.2021 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.