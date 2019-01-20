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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 21:53
В чате хейтеров пишут, что хамон оказался для алки более прибыльным, чем ожидалось.
А отсюда опять возникает вопрос, в чем же профит банку ?
Неужели за счет просрочек и овера имеют прибыль ?
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Kalgan
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:01
Kalgan написав:
Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету.
Та короче, то сейчас такой ответ был. Чел спросил будет ли списываться комиссия за неактивность при ежемесячном начислении %. А ему ответили, что не будет, если сумма на счете будет больше 16 баксов. Что не совсем так, поскольку не должны списывать и при меньшей сумме на счете, поскольку зачисление % это активность. Но некоторые хитросделанные банки % и комиссии (т.е. операции, осуществленные не клиентами) не считают активностью. Поскольку Альфа однозначно относится к таким банкам я и забеспокоился.
Там есть еще один нюанс. Списание комиссии за неактивность тоже является активностью и оно должно на полгода останавливать процесс последующих списаний. Но некоторые банки об этом забывают и, если уже дорвались до чужих денег, то спешат их поскорее списать все (т.е. ежемесячно), чтобы есои клиент забыл, то не дать ему исправить
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newbie
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:17
newbie написав: Kalgan написав:
Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету.
Та короче, то сейчас такой ответ был. Чел спросил будет ли списываться комиссия за неактивность при ежемесячном начислении %. А ему ответили, что не будет, если сумма на счете будет больше 16 баксов. Что не совсем так, поскольку не должны списывать и при меньшей сумме на счете, поскольку зачисление % это активность. Но некоторые хитросделанные банки % и комиссии (т.е. операции, осуществленные не клиентами) не считают активностью. Поскольку Альфа однозначно относится к таким банкам я и забеспокоился.
Там есть еще один нюанс. Списание комиссии за неактивность тоже является активностью и оно должно на полгода останавливать процесс последующих списаний. Но некоторые банки об этом забывают и, если уже дорвались до чужих денег, то спешат их поскорее списать все (т.е. ежемесячно), чтобы есои клиент забыл, то не дать ему исправить
тут согласен. я для профилактики время от времени 1 доллар закидываю на ощадный, потом через время снимаю. В общем активничаем
Кстати, этот комис списывают и с сдохсейфа
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Kalgan
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:18
Всем привет. У кого-то была ситуация, что при вводе номера/паролья в Супер-Мега-Сенс-Апп появлялся экран "Проверка документов", а далее - "Приложение не будет работать онлайн". Если да - что делать в таком случае? Поддержка уже второй день не может разобраться, наверное - сами проклинают приложуху по несколько раз в день.
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reg2f
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Додано: Сер 29 вер, 2021 23:36
Звернення 1-39424094322
Моей жене 2 месяца подряд не насчитывают орехи за пополнение с других банков.
Если в августе за июль после обращения начислили с опозданием 18 числа, то в сентябре за август говорят, что начислят до 10.10 вместе с сентябрьской выплатой.
Это свинство!!! Не смогли кривыми руками начислить вовремя, начисляйте сразу как разобрались, а не тяните месяц. Вообще ухи объелись.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 30 вер, 2021 04:57
Аlександр написав:
Теперь на зарубежных сайтах, заграницей, спокойно можно будет рассчитываться гривневой дебетной картой, не влетая на драконовские курсы-комиссии.
Вы плохо знаете Алку. Есть ещё OIF/ISA/CBF-комиссия 1,2–1,3 % и она прописана где-то в ДКБО.
reg2f написав:
"Приложение не будет работать онлайн". Если да - что делать в таком случае?
Пробовали зайти в МАБ? Там порой есть более информативное уведомление об ошибках.
Возможно, что менеджер в отделении должен что-то подшаманить с профилем банкинга.
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MASolomko
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:05
Kalgan написав: newbie написав: Kalgan написав:
Прошлый офпред говорила, % по срочным депо (ежемесячно на карту), снятие/пополнение с ощадного считается активностью по счету.
Та короче, то сейчас такой ответ был. Чел спросил будет ли списываться комиссия за неактивность при ежемесячном начислении %. А ему ответили, что не будет, если сумма на счете будет больше 16 баксов. Что не совсем так, поскольку не должны списывать и при меньшей сумме на счете, поскольку зачисление % это активность.
тут согласен. я для профилактики время от времени 1 доллар закидываю на ощадный, потом через время снимаю. В общем активничаем
Кстати, этот комис списывают и с сдохсейфа
Зарахування відсотків по депозиту - це активна операція і комісія за неактивний рахунок не буде списана
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:28
А списание комиссий?
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newbie
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:50
newbie написав:
А списание комиссий?
Комісія за неактивний рахунок буде списуватись щомісяця після того, як рахунок став неактивним
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Додано: Чет 30 вер, 2021 09:09
Alfa_Bank написав: newbie написав:
А списание комиссий?
Комісія за неактивний рахунок буде списуватись щомісяця після того, як рахунок став неактивним
Но после списания комисс, щод активным так и не станет.
Бо такое списание НЕ является аХтивной оп-ей
А вот пачиму, ааа, Alfa_Bank
?
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Amethyst
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