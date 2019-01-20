Додано: Чет 30 вер, 2021 09:59

Kalgan написав: у них написано, что фин. опер. - это движ по счету по инициативе клиента.

А комса это же инициатива банка, а не клиента у них написано, что фин. опер. - это движ по счету по инициативеА комса это же инициатива банка, а не клиента

Где это написано? Тогда и зачисление % - это не активная операция, что противоречит пояснению офпреда.И что это вообще за глупость заставлять клиентов гонять по 1-й копейке или гривне между счетами, чтобы не попасть на эту комиссию?Текущий счет (или счет до востребования) предназначен и для хранения средств (в т.ч. длительного). Банк имеет от этого выгоду уже оттого, что ничего не платит за эти деньги, которые обеспечивают ему краткосрочную (мгновенную) ликвидность. Но нет, ему этого мало и он хочет еще и стырить у клиентов эти деньги (присвоить их себе), особенно, когда их становится мало.Если же клиент пытается защититься от этого и хранить на счете денег больше, чем порог неактивности, то для этого у банка есть другие фишки - комиссии за всякие альфа-чеки и прочие неоказываемые услуги. Которые он не просто не оказывал, но и не мог оказать, т.к. ни операций ни денег на счету не было. При этом он в нарушение своих же правил загоняет остаток на счету в глубокий и несколько раз (непрерывно) увеличиваюшийся минус.Складывается впечатление, что банк не хочет, чтобы клиенты несли ему деньги и предлагает им только 1 "услугу" - игру в наперстки (кто кого обманет). Какой смысл нести в такой банк деньги?Есть еще вопрос к НБУ. Почему некоторые банки превращают БС в игру в наперстки? А НБУ этого упорно не замечает? Потому что в доле (банки ему хорошо отстегивают за это)? Т.е. доверия к БС быть не должно? НБУ не отвечает за это?Если все еще непонятно, то можно зайти с другой стороны. Доверия к финансовым основам государста и финансовой стабильности тоже быть не должно? Если НБУ этого не понимает, то к кому об этом обращаться, к СНБО, СБУ?