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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 98559856985798589859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:20

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  newbie написав:А списание комиссий?

Комісія за неактивний рахунок буде списуватись щомісяця після того, як рахунок став неактивним

Но после списания комисс, щод активным так и не станет.
Бо такое списание НЕ является аХтивной оп-ей :P

А вот пачиму, ааа, Alfa_Bank?

у них написано, что фин. опер. - это движ по счету по инициативе клиента.
А комса это же инициатива банка, а не клиента :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:37

  Alfa_Bank написав:
  newbie написав:А списание комиссий?

Комісія за неактивний рахунок буде списуватись щомісяця після того, як рахунок став неактивним

Я спрашивал, является ли списание комиссии активной операцией. Если нет, то почему? Почему зачисление средств - это активная операция, а списание нет и где это описано? Что это за правила, которые непонятны и их каждый может понимать (трактовать) как угодно?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:40

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  newbie написав:А списание комиссий?

Комісія за неактивний рахунок буде списуватись щомісяця після того, як рахунок став неактивним

Но после списания комисс, щод активным так и не станет.
Бо такое списание НЕ является аХтивной оп-ей :P

А вот пачиму, ааа, Alfa_Bank?

Ця фінансова операція не вважається активною, бо вона не була ініційована клієнтом
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:59

  Kalgan написав:у них написано, что фин. опер. - это движ по счету по инициативе клиента.
А комса это же инициатива банка, а не клиента :mrgreen:

Где это написано? Тогда и зачисление % - это не активная операция, что противоречит пояснению офпреда.

И что это вообще за глупость заставлять клиентов гонять по 1-й копейке или гривне между счетами, чтобы не попасть на эту комиссию?

Текущий счет (или счет до востребования) предназначен и для хранения средств (в т.ч. длительного). Банк имеет от этого выгоду уже оттого, что ничего не платит за эти деньги, которые обеспечивают ему краткосрочную (мгновенную) ликвидность. Но нет, ему этого мало и он хочет еще и стырить у клиентов эти деньги (присвоить их себе), особенно, когда их становится мало.

Если же клиент пытается защититься от этого и хранить на счете денег больше, чем порог неактивности, то для этого у банка есть другие фишки - комиссии за всякие альфа-чеки и прочие неоказываемые услуги. Которые он не просто не оказывал, но и не мог оказать, т.к. ни операций ни денег на счету не было. При этом он в нарушение своих же правил загоняет остаток на счету в глубокий и несколько раз (непрерывно) увеличиваюшийся минус.

Складывается впечатление, что банк не хочет, чтобы клиенты несли ему деньги и предлагает им только 1 "услугу" - игру в наперстки (кто кого обманет). Какой смысл нести в такой банк деньги?

Есть еще вопрос к НБУ. Почему некоторые банки превращают БС в игру в наперстки? А НБУ этого упорно не замечает? Потому что в доле (банки ему хорошо отстегивают за это)? Т.е. доверия к БС быть не должно? НБУ не отвечает за это?

Если все еще непонятно, то можно зайти с другой стороны. Доверия к финансовым основам государста и финансовой стабильности тоже быть не должно? Если НБУ этого не понимает, то к кому об этом обращаться, к СНБО, СБУ?
Востаннє редагувалось newbie в Чет 30 вер, 2021 10:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:06

  Alfa_Bank написав:Ця фінансова операція не вважається активною, бо вона не була ініційована клієнтом

Тогда и зачисление % - это неактивная операция. И банк спокойно может тырить эти % у клиентов, списывая их как комиссию за неактивность. А Вы говорили, что будет не так. Как то уже определитесь с правилами, т.к. играть в игры без правил неинтересно.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:24

Re: Альфа-Банк

👉 Из чата хейтеров:
хорошая новость для тех, у кого есть лимит на других кк, но при этом нет/недостаточно на хамелеоне — можем перенести кредитный лимит через заявку в авторизированном чате Sense
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:27

  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:Ця фінансова операція не вважається активною, бо вона не була ініційована клієнтом

Тогда и зачисление % - это неактивная операция. И банк спокойно может тырить эти % у клиентов, списывая их как комиссию за неактивность. А Вы говорили, что будет не так. Как то уже определитесь с правилами, т.к. играть в игры без правил неинтересно.

Якщо у вас буде виплата відсотків на рахунок, то це вважається поповненням і комісія за неактивний рахунок не буде списана
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:30

  MASolomko написав:👉 Из чата хейтеров:
хорошая новость для тех, у кого есть лимит на других кк, но при этом нет/недостаточно на хамелеоне — можем перенести кредитный лимит через заявку в авторизированном чате Sense

А как понять. - это может любой у кого есть замелеон и недостаточный или нулевой лимит на нем или есть доп критерии?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:31

  MASolomko написав:👉 Из чата хейтеров:
хорошая новость для тех, у кого есть лимит на других кк, но при этом нет/недостаточно на хамелеоне — можем перенести кредитный лимит через заявку в авторизированном чате Sense

Вчера пробовал это сделать через перс. менеджера и через чат в Sense, сказали, что нельзя. Давайте, штормите Алку, может у кого-то получится.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:03

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Почему зачисление средств - это активная операция, а списание нет и где это описано?

так списание - это тоже активность, правда только по инициативе клиента (т.е. не комса)
Kalgan
 
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