Додано: Чет 30 вер, 2021 11:57

Kalgan написав: А вот тут вопрос дискуссионный. Я при подписании депо-договора выбрал не капитализацию %, а ежемесячное зачисление на свой счет. Т.е. это я требую у банка платить % каждый месяц, а не банк так захотел. А вот тут вопрос дискуссионный. Я при подписании депо-договора выбрал не капитализацию %, а ежемесячное зачисление на свой счет. Т.е. это я требую у банка платить % каждый месяц, а не банк так захотел.

И комиссии и % это выполнение условий договора. Но тут не вопрос, кто чего требует, а кто что делает.Вы можете сколько угодно требовать что-то у банка, но он, если не захочет, не выплатит Вам ничего. И будет 100 раз менять правила игры, поскольку они прописаны так, что их можно как угодно трактовать (понимать).В результате будете разбираться с банком в суде, где и всплывет, что правила игры (договора) вот такие, т.е. никакие. Это вроде и плохо для Вас, т.е. Вы можете думать, что влипли (и юристы банка будут Вас убеждать в этом). Но в судах, в т.ч. в ВСУ уже сформировалась другая практика и понимание этого. И публичные договора (ДКБО, ДБО) банков признаются никчемными. Причем по серьезным делам - кредитным, где суммы исков не копеечные (не мелочь по карманам). Это чтобы банки не были такими "умными" (или хитрыми).В судах тоже нормальные люди сидят и все понимают. Что такое для банка никчемный (несуществующий, недействительный) договор, надеюсь тоже понимаете. Это крах всему или катастрофа для бизнеса. А Вам всего лишь будет нужно в иске или в пояснениях суду указать ссылку на решения ВСУ по таким делам. У нас хоть и не прецедентное право, но суды обязаны принимать во внимание правовую позицию ВСУ по аналогичным вопросам и в своих решениях руководствоваться ею. Так что не все так безнадежно и кое-где даже наоборот.