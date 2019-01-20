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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9856985798589859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:06

Striker
Тільки сьогодні про це повідомили, вчора ще не було доступно)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:08

  Alfa_Bank написав:Якщо у вас буде виплата відсотків на рахунок, то це вважається поповненням і комісія за неактивний рахунок не буде списана

Но ведь это тоже не операция, инициированная клиентом. Т.е. у Вас нет логики. Сначала Вы говорите, что списание комиссий - это неактивная операция, т.к. она инициировалась не клиентом. А затем, что зачисление % - активная операция, хотя она тоже инициировалась не клиентом.

Обе эти операции инициируются банком. Но одни останавливают списание комиссии за неактивность, а другие нет. Значит главным (или триггером) там является не то, кто инициирует операции, а их суть. Списание это, зачисление, возможно за что, при каких обстоятельствах и т.д.

Т.о. там не все так просто. И это уже не просто тырить мелочь по карманам, "обосновывая" это предоставлением неоказывавшихся услуг. Если хотите придать комиссии за неактивность хоть какую-то видимость законности, то четко и понятно опишите ее правила. Чтобы они были всем понятны и не допускали иных трактовок (пониманий). А если не можете этого сделать, то и не предлагайте играть в такие игры, т.к. это нечестно. Игры без правил это всегда нехорошо, т.к. в итоге одну из сторон (обычно всегда выигрывающую, в нашем случае банк) обзовут мошенником. И, например, подадут в суд / отберут деньги / испортят репутацию, бизнес и т.д. Банку это надо?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:13

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Но ведь это тоже не операция, инициированная клиентом. Т.е. у Вас нет логики.

А вот тут вопрос дискуссионный. Я при подписании депо-договора выбрал не капитализацию %, а ежемесячное зачисление на свой счет. Т.е. это я требую у банка платить % каждый месяц, а не банк так захотел.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:28

  Kalgan написав:
  newbie написав:Почему зачисление средств - это активная операция, а списание нет и где это описано?

так списание - это тоже активность, правда только по инициативе клиента (т.е. не комса)

Тогда было бы правильней говорить об активности клиента, а не счета. Были операции по счету (любые) - значит он активный. Клиент ничего не делал (не инициировал операции) - значит пусть платит комиссию. Тогда было бы понятно, за что комиссия. А они деньги зарабатывать хотят, а четкие и понятные правила игры сформулировать не могут. И по итогу их просто тырят. Это не говоря уже о том, какова целесообразность этих игр. Целесообразность комиссии за неактивность счета банки обычно обосновывают не желанием заработать на этом, а стремлением (необходимостью) уменьшить количество счетов.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:32

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:А как понять. - это может любой у кого есть замелеон и недостаточный или нулевой лимит на нем или есть доп критерии?
Из инфы пока эти сообщения:

1 Гангстеры, есть хорошая новость для тех у кого есть лимит на других кк, но при этом нет/недостаточно на хамелеоне, можем перенести через заявку в чате с Сенса )

2 Ну до 30 к которые доступны на хамлеон, + чтобы не было в долге на другой кк
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:36

MASolomko
То есть мне завтра выпускать нулёвку и сразу просить перенести лимит? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:38

Re: Альфа-Банк

Vorlon, получается, что да.
Но я передал инфу из чата хейтеров =) Тут лучше тормошить поддержку сегодня или официальный представитель разложить нам всё по полочкам :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:47

Я уже связался с поддержкой аллы. Пишут что это называется услуга перенос лимита. Можно перенести с другой кк на хамелеон до 30000 грн. Надо написать заявление (я так понял в чате) прошу перенести лимит Хх000 грн. С карты ХХХХ на карту ХХХХ. Готов подтвердить свое решение введением кода из смс.

Писать надо именно в чате сенса - мобайл якобы не кошерен.

И я бы уже м перенес , но чат как обычно рухнул. Новый оператор пишет мне что мне надо заново войти в приложение. Перезахожу уже три раза - пишу заявление, просто пишу вопросы. Оператор отвечает с большим опоздание опять что зайти надо из сенса. А я с него и пишу. В общем алла как всегда, но думаю добью сегодня этот момент ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:49

  Alfa_Bank написав:Striker
Тільки сьогодні про це повідомили, вчора ще не було доступно)

Так этаа нуна освободить лимит с Рэда, например :(
а у меня там КЛ выбран под 0 :P
Нее, я подожду када просто нальют на Хам-он :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:57

  Kalgan написав:А вот тут вопрос дискуссионный. Я при подписании депо-договора выбрал не капитализацию %, а ежемесячное зачисление на свой счет. Т.е. это я требую у банка платить % каждый месяц, а не банк так захотел.

И комиссии и % это выполнение условий договора. Но тут не вопрос, кто чего требует, а кто что делает.

Вы можете сколько угодно требовать что-то у банка, но он, если не захочет, не выплатит Вам ничего. И будет 100 раз менять правила игры, поскольку они прописаны так, что их можно как угодно трактовать (понимать).

В результате будете разбираться с банком в суде, где и всплывет, что правила игры (договора) вот такие, т.е. никакие. Это вроде и плохо для Вас, т.е. Вы можете думать, что влипли (и юристы банка будут Вас убеждать в этом). Но в судах, в т.ч. в ВСУ уже сформировалась другая практика и понимание этого. И публичные договора (ДКБО, ДБО) банков признаются никчемными. Причем по серьезным делам - кредитным, где суммы исков не копеечные (не мелочь по карманам). Это чтобы банки не были такими "умными" (или хитрыми).

В судах тоже нормальные люди сидят и все понимают. Что такое для банка никчемный (несуществующий, недействительный) договор, надеюсь тоже понимаете. Это крах всему или катастрофа для бизнеса. А Вам всего лишь будет нужно в иске или в пояснениях суду указать ссылку на решения ВСУ по таким делам. У нас хоть и не прецедентное право, но суды обязаны принимать во внимание правовую позицию ВСУ по аналогичным вопросам и в своих решениях руководствоваться ею. Так что не все так безнадежно и кое-где даже наоборот.
newbie
 
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