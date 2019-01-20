На другом форуме коллеги пишут, что заявка обрабатывается 14 дней. И, скорее всего, в этот период нельзя переносимый лимит задеть )
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:17
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:17
Re: Альфа-Банк
Отправил заявление на перенос лимита. "Ваш запит прийнято і буде оброблено протягом 14 днів." Ждем.
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:15
Потратил без малого два часа в чате с поддержкой альфы. Это ужОс. АЦЦкий ад. Сначала меня выкинуло из чат при активном обмене сообщений. Потом при входе не подгрузило старый чат а оператор говорил что мне надо идентифицироваться и зайти в сенс. А я в нем и был. Перезагрузил сэнс. Не приходило 10 минут смс для входа. Через 15 минут вошел. В чате попал к первому оператору с кем начинал. Для переноса лимита она шлет смс но мне ничего не поиходит. Минут через 15 после ее очередной отправки пришло собщение в вайбер хотя она писала про смс. Но код из сообщения не подошел. Она выслала новый. Он тоже не подошел. Начала уточнять номер телефона и что-то шаманить. Спустя десять минут очередной код в вайбер. Он вроде подошел.
Я честно говоря не представляю как можно в таком чате пройти какую-то верификацию по видео. Тут тексты с кодами ходят через раз.
Я уже думал что придется в чате сидеть все те 14 дней которые предусмотрены на перенос лимита ))
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:21
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:42
Re: Альфа-Банк
Ну хоть спасибо за такую возможность пусть и через "костыль". Мне самому не нравится авторизированный чат в Sense: общаться не удобно, если общение затягивается на длительное время, то авторизированный чат вылетает и надо выйти из приложения Sense и ввойти снова.
Ну а про полученную поддержку в чате порой приходится закрывать глаза, благо есть другие ресурсы с достоверной информацией.
В общем, такое себе удовольствие.
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