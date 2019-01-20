Додано: Чет 30 вер, 2021 13:15

Потратил без малого два часа в чате с поддержкой альфы. Это ужОс. АЦЦкий ад.Сначала меня выкинуло из чат при активном обмене сообщений. Потом при входе не подгрузило старый чат а оператор говорил что мне надо идентифицироваться и зайти в сенс. А я в нем и был. Перезагрузил сэнс. Не приходило 10 минут смс для входа. Через 15 минут вошел. В чате попал к первому оператору с кем начинал. Для переноса лимита она шлет смс но мне ничего не поиходит. Минут через 15 после ее очередной отправки пришло собщение в вайбер хотя она писала про смс. Но код из сообщения не подошел. Она выслала новый. Он тоже не подошел. Начала уточнять номер телефона и что-то шаманить. Спустя десять минут очередной код в вайбер. Он вроде подошел.Я честно говоря не представляю как можно в таком чате пройти какую-то верификацию по видео. Тут тексты с кодами ходят через раз.Я уже думал что придется в чате сидеть все те 14 дней которые предусмотрены на перенос лимита))