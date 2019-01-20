RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9857985898599860>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:17

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Пишут что это называется услуга перенос лимита.
На другом форуме коллеги пишут, что заявка обрабатывается 14 дней. И, скорее всего, в этот период нельзя переносимый лимит задеть )
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3748
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:17

Re: Альфа-Банк

Отправил заявление на перенос лимита. "Ваш запит прийнято і буде оброблено протягом 14 днів." Ждем.
archvile
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 08.06.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:15

Потратил без малого два часа в чате с поддержкой альфы. Это ужОс. АЦЦкий ад. :( Сначала меня выкинуло из чат при активном обмене сообщений. Потом при входе не подгрузило старый чат а оператор говорил что мне надо идентифицироваться и зайти в сенс. А я в нем и был. Перезагрузил сэнс. Не приходило 10 минут смс для входа. Через 15 минут вошел. В чате попал к первому оператору с кем начинал. Для переноса лимита она шлет смс но мне ничего не поиходит. Минут через 15 после ее очередной отправки пришло собщение в вайбер хотя она писала про смс. Но код из сообщения не подошел. Она выслала новый. Он тоже не подошел. Начала уточнять номер телефона и что-то шаманить. Спустя десять минут очередной код в вайбер. Он вроде подошел.
Я честно говоря не представляю как можно в таком чате пройти какую-то верификацию по видео. Тут тексты с кодами ходят через раз.
Я уже думал что придется в чате сидеть все те 14 дней которые предусмотрены на перенос лимита ;)))
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7099
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1960 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:21

  Flamingo написав:Потратил без малого два часа в чате с поддержкой альфы. Это ужОс. АЦЦкий ад. :(

А никто и не обещал что будет легко.
Это же Спарта. Слабакам со слабыми нервами тут не место.
Только сильные духом достойны решить вопрос )
Только хардкор, никакой ванили )))
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5878
З нами з: 27.12.17
Подякував: 120 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:42

Re: Альфа-Банк

Ну хоть спасибо за такую возможность пусть и через "костыль". Мне самому не нравится авторизированный чат в Sense: общаться не удобно, если общение затягивается на длительное время, то авторизированный чат вылетает и надо выйти из приложения Sense и ввойти снова.

Ну а про полученную поддержку в чате порой приходится закрывать глаза, благо есть другие ресурсы с достоверной информацией.

В общем, такое себе удовольствие.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3748
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:46

mustbe О, так я легко отделался: только дважды вводил полученные смс коды :lol:
vnpe1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.05.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16

Re: Альфа-Банк

персмен сможет облЕгчить сию труднопереносимую процедуру, есть мнения?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:21

  cohan написав:персмен сможет облЕгчить сию труднопереносимую процедуру, есть мнения?

У моего ничо не получилось :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 932
З нами з: 05.05.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:23

Re: Альфа-Банк

У меня чат с первого раза получился... может повезло :)
archvile
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 08.06.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:24

Re: Альфа-Банк

cohan, ещё не все персмены могут быть в курсе про такую услугу.

  Amethyst написав:У моего ничо не получилось :(
Сегодня обращался?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3748
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9857985898599860>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kostya77, Koticoff, la9, ramaz, slktym007, Stringer і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4971, 4972, 4973
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49724 6786844
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 15:08
Amethyst
Банк Восток 1 ... 73, 74, 75
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
740 580894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 12:42
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 289, 290, 291
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2907 223134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 12:35
ВIВ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98594)
30.09.2021 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.