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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:45
Amethyst написав:
У моего ничо не получилось
непросветлённый )
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:53
cohan написав:
персмен сможет облЕгчить сию труднопереносимую процедуру, есть мнения?
Тепер тільки через чат, код в чаті як підпис в зверненні. Тому перенести ліміт без чату вже ніяк не зможу.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:59
Alfa_Bank
, меня что ли забанили в чате Sense? Написал ещё где-то в обед или раньше в чат, ответ "Вітаю! Мене звати Вікторія я з радістю вам допоможу." и на этом всё. Ещё 3 раза потом писал - тишина. Зачем такая поддержка, если никто не отвечает?
О, только написал на форуме, так сразу же появился ответ, только уже не Виктория, а Наталья.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:20
Flamingo написав:
Потратил без малого два часа в чате с поддержкой альфы. Это ужОс.
Так отож. И каким, по Вашему, словом можно назвать тех, кто посылает туда клиентов? Фамилии топов, ответственных за это, знаете?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:21
Citizen_D написав: wig написав:
FastCard можно открыть, правда надо будет поставить Альфамобайл...
Открыл в сенсе , ничего дополнительно не платил.
Alfa_Bank написав:
Fast Card це картка поза пакетами, безкоштовна
Как открыть такую карту в USD?
СуперСенс предлагает только пакетные карты или текущий счет без карты.
В отделении сегодня сказали - таких карт уже нет.
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Чет 30 вер, 2021 12:35
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