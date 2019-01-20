RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9857985898599860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:45

  Amethyst написав:У моего ничо не получилось :(

непросветлённый )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5878
З нами з: 27.12.17
Подякував: 120 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:53

  cohan написав:персмен сможет облЕгчить сию труднопереносимую процедуру, есть мнения?

Тепер тільки через чат, код в чаті як підпис в зверненні. Тому перенести ліміт без чату вже ніяк не зможу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:59

Alfa_Bank, меня что ли забанили в чате Sense? Написал ещё где-то в обед или раньше в чат, ответ "Вітаю! Мене звати Вікторія я з радістю вам допоможу." и на этом всё. Ещё 3 раза потом писал - тишина. Зачем такая поддержка, если никто не отвечает? :shock:

О, только написал на форуме, так сразу же появился ответ, только уже не Виктория, а Наталья. :)
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2384
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 3405 раз.
 
Профіль
25
11
24
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:20

  Flamingo написав:Потратил без малого два часа в чате с поддержкой альфы. Это ужОс.

Так отож. И каким, по Вашему, словом можно назвать тех, кто посылает туда клиентов? Фамилии топов, ответственных за это, знаете?
newbie
 
Повідомлень: 6483
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:21

FastCard

  Citizen_D написав:
  wig написав:FastCard можно открыть, правда надо будет поставить Альфамобайл...

Открыл в сенсе , ничего дополнительно не платил.


  Alfa_Bank написав:Fast Card це картка поза пакетами, безкоштовна


Как открыть такую карту в USD?
СуперСенс предлагает только пакетные карты или текущий счет без карты.
В отделении сегодня сказали - таких карт уже нет.
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 14.09.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9857985898599860
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kostya77, Koticoff, la9, ramaz, slktym007, Stringer і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4971, 4972, 4973
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49724 6786845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 15:08
Amethyst
Банк Восток 1 ... 73, 74, 75
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
740 580895
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 12:42
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 289, 290, 291
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2907 223134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 12:35
ВIВ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98594)
30.09.2021 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.