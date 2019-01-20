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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:45
Amethyst написав:
У моего ничо не получилось
непросветлённый )
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:53
cohan написав:
персмен сможет облЕгчить сию труднопереносимую процедуру, есть мнения?
Тепер тільки через чат, код в чаті як підпис в зверненні. Тому перенести ліміт без чату вже ніяк не зможу.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:59
Alfa_Bank
, меня что ли забанили в чате Sense? Написал ещё где-то в обед или раньше в чат, ответ "Вітаю! Мене звати Вікторія я з радістю вам допоможу." и на этом всё. Ещё 3 раза потом писал - тишина. Зачем такая поддержка, если никто не отвечает?
О, только написал на форуме, так сразу же появился ответ, только уже не Виктория, а Наталья.
Готово. Тоже ждать 14 дней.
Востаннє редагувалось Striker
в Чет 30 вер, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:20
Flamingo написав:
Потратил без малого два часа в чате с поддержкой альфы. Это ужОс.
Так отож. И каким, по Вашему, словом можно назвать тех, кто посылает туда клиентов? Фамилии топов, ответственных за это, знаете?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:21
Citizen_D написав: wig написав:
FastCard можно открыть, правда надо будет поставить Альфамобайл...
Открыл в сенсе , ничего дополнительно не платил.
Alfa_Bank написав:
Fast Card це картка поза пакетами, безкоштовна
Как открыть такую карту в USD?
СуперСенс предлагает только пакетные карты или текущий счет без карты.
В отделении сегодня сказали - таких карт уже нет.
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kulikrom
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:27
kulikrom написав: Citizen_D написав: wig написав:
FastCard можно открыть, правда надо будет поставить Альфамобайл...
Открыл в сенсе , ничего дополнительно не платил.
Alfa_Bank написав:
Fast Card це картка поза пакетами, безкоштовна
Как открыть такую карту в USD?
СуперСенс предлагает только пакетные карты или текущий счет без карты.
В отделении сегодня сказали - таких карт уже нет.
Її можна відкрити тільки в Альфа-мобайл, це карта для валютообміну в пріоритеті, але можна і так користуватись.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:34
Striker написав:Alfa_Bank
, меня что ли забанили в чате Sense? Написал ещё где-то в обед или раньше в чат, ответ "Вітаю! Мене звати Вікторія я з радістю вам допоможу." и на этом всё. Ещё 3 раза потом писал - тишина. Зачем такая поддержка, если никто не отвечает?
О, только написал на форуме, так сразу же появился ответ, только уже не Виктория, а Наталья.
Готово. Тоже ждать 14 дней.
Виходить Вікторія вже закінчила роботу і потрібний був час для перепризначення чату на іншого агента. Це звичайно ж недолік і так не повинно бути, поки думаємо як це виправити😥
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:49
Какая комиссия за п2п через сторонний сервис с карты Хамелеон.
Не могу открыть файл с тарифами.
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anikola13
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:55
Alfa_Bank написав:
Її можна відкрити тільки в Альфа-мобайл
Прошу дорожную карту. Беглый осмотр мобильного приложения в АйОС и веб-версии не принесло мне результатов.
Какую кнопульку жмакать?
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kulikrom
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:59
kulikrom написав: Alfa_Bank написав:
Її можна відкрити тільки в Альфа-мобайл
Прошу дорожную карту. Беглый осмотр мобильного приложения в АйОС и веб-версии не принесло мне результатов.
Какую кнопульку жмакать?
начните с обмена валют
Если у вас не будет соответсвующего счета для зачисления рез-та обмена, то вам и предложат открыть ФастКард.
Карту мона открыть, а обмен мона не завершать
А потом...
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Amethyst
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Чет 30 вер, 2021 12:35
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