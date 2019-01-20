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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 17:00
anikola13 написав:
Какая комиссия за п2п через сторонний сервис с карты Хамелеон.
Не могу открыть файл с тарифами.
4% від суми мін. 20 грн. якщо переказ за рахунок кредитного ліміту. Якщо за рахунок власних коштів, тоді без комісії з нашого боку.
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