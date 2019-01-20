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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9858985998609861

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:00

  anikola13 написав:Какая комиссия за п2п через сторонний сервис с карты Хамелеон.
Не могу открыть файл с тарифами.

4% від суми мін. 20 грн. якщо переказ за рахунок кредитного ліміту. Якщо за рахунок власних коштів, тоді без комісії з нашого боку.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10938
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  #<1 ... 9858985998609861
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