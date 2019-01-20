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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9859986098619862>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:00

  anikola13 написав:Какая комиссия за п2п через сторонний сервис с карты Хамелеон.
Не могу открыть файл с тарифами.

4% від суми мін. 20 грн. якщо переказ за рахунок кредитного ліміту. Якщо за рахунок власних коштів, тоді без комісії з нашого боку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:11

а тут есть такая штука (как в укрсибе например)
чтобы подтвердительные смс именно в приложение сыпались?

а то у меня финтелефон и сенс на разных устройствах, тупо не удобно делать операции с подтверждениями
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:25

Re: Альфа-Банк

Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:34

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?

Коли "спишеться" платіж по розстрочці, то борг просто перейде з боргу по розстрочці в борг по картці і ця сума ввійде в суму для пільгового періоду (якщо він є по вашій картці), щоб не платити додаткові відсотки просто завжди погашайте суму для пільгового періоду :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:54

  Alfa_Bank написав:
  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?

Коли "спишеться" платіж по розстрочці, то борг просто перейде з боргу по розстрочці в борг по картці і ця сума ввійде в суму для пільгового періоду (якщо він є по вашій картці), щоб не платити додаткові відсотки просто завжди погашайте суму для пільгового періоду :)


Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:55

  Kevin написав:Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?


В останній робочий
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:58

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?


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Поздно вечером после 20:00?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:00

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?


В останній робочий

И, где же они?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:01

Re: Альфа-Банк

Kevin написав:
Поздно вечером после 20:00?

Минулого місяця виплатили о 20:54:)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:09

  stryzhko написав:Минулого місяця виплатили о 20:54:)

А в этом и в 21:07 что-то не видать. Но раз офпред говорит, то твёрдо расчитываем, что ещё успеют!
moveton
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