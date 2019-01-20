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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 17:00
anikola13 написав:
Какая комиссия за п2п через сторонний сервис с карты Хамелеон.
Не могу открыть файл с тарифами.
4% від суми мін. 20 грн. якщо переказ за рахунок кредитного ліміту. Якщо за рахунок власних коштів, тоді без комісії з нашого боку.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 19:11
а тут есть такая штука (как в укрсибе например)
чтобы подтвердительные смс именно в приложение сыпались?
а то у меня финтелефон и сенс на разных устройствах, тупо не удобно делать операции с подтверждениями
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Додано: Чет 30 вер, 2021 19:25
Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 30 вер, 2021 19:34
dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?
Коли "спишеться" платіж по розстрочці, то борг просто перейде з боргу по розстрочці в борг по картці і ця сума ввійде в суму для пільгового періоду (якщо він є по вашій картці), щоб не платити додаткові відсотки просто завжди погашайте суму для пільгового періоду
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Додано: Чет 30 вер, 2021 19:54
Alfa_Bank написав: dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?
Коли "спишеться" платіж по розстрочці, то борг просто перейде з боргу по розстрочці в борг по картці і ця сума ввійде в суму для пільгового періоду (якщо він є по вашій картці), щоб не платити додаткові відсотки просто завжди погашайте суму для пільгового періоду
Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?
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Kevin
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Додано: Чет 30 вер, 2021 19:55
Kevin написав:
Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 19:58
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?
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Поздно вечером после 20:00?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:00
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?
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И, где же они?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:01
Kevin написав:
Поздно вечером после 20:00?
Минулого місяця виплатили о 20:54:)
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stryzhko
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:09
stryzhko написав:
Минулого місяця виплатили о 20:54:)
А в этом и в 21:07 что-то не видать. Но раз офпред говорит, то твёрдо расчитываем, что ещё успеют!
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