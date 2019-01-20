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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:18
moveton написав:А в этом и в 21:07 что-то не видать.
Всі гроші пішли на премії спартанцям:)), бо щось і виведені горіхи десь загубилися, хоча зазвичай прилітали практично миттєво.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:21
stryzhko написав:
moveton написав:А в этом и в 21:07 что-то не видать.
Всі гроші пішли на премії спартанцям:)), бо щось і виведені горіхи десь загубилися, хоча зазвичай прилітали практично миттєво.
Не пора ли "новый процессинг" запускать?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:22
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?
В останній робочий
Начисляют - сегодня вечером, а выплату обещают завтра к 11-00 (так вещают альфовцы, в чате хейтеров).
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:39
Alfa_Bank написав: dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?
Коли "спишеться" платіж по розстрочці, то борг просто перейде з боргу по розстрочці в борг по картці і ця сума ввійде в суму для пільгового періоду (якщо він є по вашій картці), щоб не платити додаткові відсотки просто завжди погашайте суму для пільгового періоду
Невірно кажете. Питають про Легку розстрочку, а не миттєву.
В Легкій не просто борг перетікає, а сумма платежу та % по розстрочці списується конкретною проводкою в рахунок кредитного ліміту по КК.
Хіба не так?
Востаннє редагувалось lov2108
в Чет 30 вер, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:41
jay2004 написав: Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?
В останній робочий
Начисляют - сегодня вечером, а выплату обещают завтра к 11-00 (так вещают альфовцы, в чате хейтеров).
Апдейт: уже видны проценты по Хамелеону.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:50
dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?
Як в mono.
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