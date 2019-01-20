RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9859986098619862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:18

Re: Альфа-Банк

moveton написав:А в этом и в 21:07 что-то не видать.

Всі гроші пішли на премії спартанцям:)), бо щось і виведені горіхи десь загубилися, хоча зазвичай прилітали практично миттєво.
stryzhko
 
Повідомлень: 1757
З нами з: 04.10.16
Подякував: 395 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:21

  stryzhko написав:
moveton написав:А в этом и в 21:07 что-то не видать.

Всі гроші пішли на премії спартанцям:)), бо щось і виведені горіхи десь загубилися, хоча зазвичай прилітали практично миттєво.

Не пора ли "новый процессинг" запускать?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4905
З нами з: 06.01.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:22

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?


В останній робочий


Начисляют - сегодня вечером, а выплату обещают завтра к 11-00 (так вещают альфовцы, в чате хейтеров).
jay2004
 
Повідомлень: 3002
З нами з: 19.02.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:39

  Alfa_Bank написав:
  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?

Коли "спишеться" платіж по розстрочці, то борг просто перейде з боргу по розстрочці в борг по картці і ця сума ввійде в суму для пільгового періоду (якщо він є по вашій картці), щоб не платити додаткові відсотки просто завжди погашайте суму для пільгового періоду :)

Невірно кажете. Питають про Легку розстрочку, а не миттєву.
В Легкій не просто борг перетікає, а сумма платежу та % по розстрочці списується конкретною проводкою в рахунок кредитного ліміту по КК.
Хіба не так? :|
Востаннє редагувалось lov2108 в Чет 30 вер, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 26.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:41

  jay2004 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Проценты за собственные средства по Хамелеону начисляются в расчётную дату или в последний рабочий день месяца?


В останній робочий


Начисляют - сегодня вечером, а выплату обещают завтра к 11-00 (так вещают альфовцы, в чате хейтеров).


Апдейт: уже видны проценты по Хамелеону.
jay2004
 
Повідомлень: 3002
З нами з: 19.02.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:50

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?

Як в mono.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 26.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9859986098619862
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4971, 4972, 4973
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49729 6787949
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 21:10
Amethyst
А-Банк 1 ... 1938, 1939, 1940
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19398 3067422
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 20:53
greenozon
Банк Восток 1 ... 73, 74, 75
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
746 581330
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 20:17
unknownurl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34217)
30.09.2021 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.