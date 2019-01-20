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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:32
Ура, ура, ура .... 500 орехов продлили!
З.Ы.
ребята, отпишитесь 10 числа, кто выполнил условия по пакетке и у кого одновременно была задолженность по хамелеону, про приход 500 орехов
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