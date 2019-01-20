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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 23:45
Уже есть категории и сенс-бонус продлился
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:32
Ура, ура, ура .... 500 орехов продлили!
З.Ы.
ребята, отпишитесь 10 числа, кто выполнил условия по пакетке и у кого одновременно была задолженность по хамелеону, про приход 500 орехов
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uaprofi
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 03:16
Вкладчик1234 написав:
Уже есть категории и сенс-бонус продлился
Но файл с условиями сенс-бонуса остался с датой до 30.09
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Wolfenstein
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 06:27
Wolfenstein написав: Вкладчик1234 написав:
Уже есть категории и сенс-бонус продлился
Но файл с условиями сенс-бонуса остался с датой до 30.09
Ничего подобного, до 31.10
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allaliu
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:54
а когда орехи за пополнение прилетят, статус в кеше повысится?
дали 3 мусорных категории, понятно ничего не выбирал, думаю подождать орехов
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Starter
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:58
Starter написав:
а когда орехи за пополнение прилетят, статус в кеше повысится?
дали 3 мусорных категории, понятно ничего не выбирал, думаю подождать орехов
до 10 октября.
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jay2004
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:01
Starter написав:
а когда орехи за пополнение прилетят, статус в кеше повысится?
Да, акционные орехи учитываются при повышении статуса.
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ramzes4
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:02
Alfa_Bank
С вашего номера, с которого рассылаются уведомления, идет какая-то мошенническая рассылка.
Получил СМС с текстом "ТЫ МОЖЕШЬ" и ссылкой со словом альфа в адресе.
По ссылке, естественно не ходил, поскольку рекламные рассылки у меня отключены, да и не будет банк обращаться к клиенту на "ты".
Есть повод побеспокоить службу безопасности.
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Сибарит
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