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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9860986198629863

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:45

Уже есть категории и сенс-бонус продлился
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:32

Ура, ура, ура .... 500 орехов продлили!

З.Ы.
ребята, отпишитесь 10 числа, кто выполнил условия по пакетке и у кого одновременно была задолженность по хамелеону, про приход 500 орехов
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 03:16

  Вкладчик1234 написав:Уже есть категории и сенс-бонус продлился

Но файл с условиями сенс-бонуса остался с датой до 30.09
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 06:27

  Wolfenstein написав:
  Вкладчик1234 написав:Уже есть категории и сенс-бонус продлился

Но файл с условиями сенс-бонуса остался с датой до 30.09

Ничего подобного, до 31.10 8)
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:54

а когда орехи за пополнение прилетят, статус в кеше повысится?
дали 3 мусорных категории, понятно ничего не выбирал, думаю подождать орехов
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:58

  Starter написав:а когда орехи за пополнение прилетят, статус в кеше повысится?
дали 3 мусорных категории, понятно ничего не выбирал, думаю подождать орехов


до 10 октября.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:01

  Starter написав:а когда орехи за пополнение прилетят, статус в кеше повысится?

Да, акционные орехи учитываются при повышении статуса.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:02

Взлом номера

Alfa_Bank
С вашего номера, с которого рассылаются уведомления, идет какая-то мошенническая рассылка.
Получил СМС с текстом "ТЫ МОЖЕШЬ" и ссылкой со словом альфа в адресе.
По ссылке, естественно не ходил, поскольку рекламные рассылки у меня отключены, да и не будет банк обращаться к клиенту на "ты".
Есть повод побеспокоить службу безопасности.
Сибарит
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