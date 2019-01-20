я вот рашьше думал, что сайт ощАда какой-то неудобный. Но нет, теперь пальму первенства взяла алка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:18
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:19
Тем временем с утра в сенсе по ходу снова проблемы. Что-то пошло не так видел сегодня уже раз 50. Потянутая сумма по р2р баланс увеличивает примерно через 15 минут, хотя пуш о приходе появляется сразу. Но при попытке перехода тапаньем пуша - открывается история в которой потянутой суммы нет. И все это постоянно сдабривается "что-то пошло не так"
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 01 жов, 2021 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:20
Re: Альфа-Банк
сделали норм метро для Киева, 50% от каждой поездки, как в Харькове
а не этот шухер с "каждая вторая не больше трех"
но поездок до 50 (200 грн кешбек макс)
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:20
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:36
как то не долго новый дизайн сайта продержался
откатили до старой версии
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:52
Re: Альфа-Банк
Почему-то исчез ярлык в приложении с кэшбеком. Теперь не могу выбрать категории на этот месяц.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:04
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:13
Уже вернули. Можно выбирать категории, но техподдержка так ничего и не ответила
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:17
Коли робите покупку в розстрочку (будь-яку, чи легку, чи мометальну не важливо) одпазу списується вся сума покупки і розстрочка оформлюється в середньому через 2-3 робочі дні. Сума боргу по цій покупці обслуговується на особливих умовах, тобто не діють загальні тарифи картки. Наприклад, 1200грн на 12 місяців в легку розстрочку і за відсутності іншого боргу:
Після оформлення розстрочки: загальний борг 1200, з нього в розстрочці 1200;
Списується перший платіж на 100грн, баланс картки при цьому не змінюється і маємо наступне:
загальний борг 1200грн (100грн борг за кредитним лімітом і 1100грн залишок по розсрочці), тепер на ці 100грн будуть діяти стандартні умови картки (в тому числі і пільговий період, тобто є час до наступної розрахункової дати, щоб погасити цю суму з переплатою в 0,01% річних).
P.S. баланс картки після списання платежу по легкій розстрочці може змінитися тільки за рахунок списаних 0,01% річних, які нараховуються на борг по розстрочці.
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