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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9862986398649865>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:18

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Посилання на сайт альфи.

я вот рашьше думал, что сайт ощАда какой-то неудобный. Но нет, теперь пальму первенства взяла алка :?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:19

Тем временем с утра в сенсе по ходу снова проблемы. Что-то пошло не так видел сегодня уже раз 50. Потянутая сумма по р2р баланс увеличивает примерно через 15 минут, хотя пуш о приходе появляется сразу. Но при попытке перехода тапаньем пуша - открывается история в которой потянутой суммы нет. И все это постоянно сдабривается "что-то пошло не так"
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 01 жов, 2021 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:20

Re: Альфа-Банк

сделали норм метро для Киева, 50% от каждой поездки, как в Харькове
а не этот шухер с "каждая вторая не больше трех"

но поездок до 50 (200 грн кешбек макс)
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:20

Re: Альфа-Банк

  Сибарит написав:Получил СМС с текстом "ТЫ МОЖЕШЬ" и ссылкой со словом альфа в адресе.

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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:36

как то не долго новый дизайн сайта продержался :mrgreen:
откатили до старой версии :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:52

Re: Альфа-Банк

Почему-то исчез ярлык в приложении с кэшбеком. Теперь не могу выбрать категории на этот месяц.
Харьков
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:03

Сенс наївся і приліг 😀
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:04

  Харьков написав:Почему-то исчез ярлык в приложении с кэшбеком. Теперь не могу выбрать категории на этот месяц.

Фу... значит, не у меня одного.
Кто первый выяснит у службы поддержки, напишите результат.

Народ, остальным не обязательно писать "и у меня", уже ясно, что случай не индивидуальный.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:13

  Искатель написав:
  Харьков написав:Почему-то исчез ярлык в приложении с кэшбеком. Теперь не могу выбрать категории на этот месяц.

Фу... значит, не у меня одного.
Кто первый выяснит у службы поддержки, напишите результат.

Народ, остальным не обязательно писать "и у меня", уже ясно, что случай не индивидуальный.

Уже вернули. Можно выбирать категории, но техподдержка так ничего и не ответила
Харьков
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:17

  lov2108 написав:
  Alfa_Bank написав:
  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?

Коли "спишеться" платіж по розстрочці, то борг просто перейде з боргу по розстрочці в борг по картці і ця сума ввійде в суму для пільгового періоду (якщо він є по вашій картці), щоб не платити додаткові відсотки просто завжди погашайте суму для пільгового періоду :)

Невірно кажете. Питають про Легку розстрочку, а не миттєву.
В Легкій не просто борг перетікає, а сумма платежу та % по розстрочці списується конкретною проводкою в рахунок кредитного ліміту по КК.
Хіба не так? :|

Коли робите покупку в розстрочку (будь-яку, чи легку, чи мометальну не важливо) одпазу списується вся сума покупки і розстрочка оформлюється в середньому через 2-3 робочі дні. Сума боргу по цій покупці обслуговується на особливих умовах, тобто не діють загальні тарифи картки. Наприклад, 1200грн на 12 місяців в легку розстрочку і за відсутності іншого боргу:
Після оформлення розстрочки: загальний борг 1200, з нього в розстрочці 1200;
Списується перший платіж на 100грн, баланс картки при цьому не змінюється і маємо наступне:
загальний борг 1200грн (100грн борг за кредитним лімітом і 1100грн залишок по розсрочці), тепер на ці 100грн будуть діяти стандартні умови картки (в тому числі і пільговий період, тобто є час до наступної розрахункової дати, щоб погасити цю суму з переплатою в 0,01% річних).

P.S. баланс картки після списання платежу по легкій розстрочці може змінитися тільки за рахунок списаних 0,01% річних, які нараховуються на борг по розстрочці.
Alfa_Bank
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