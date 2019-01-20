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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:17
cohan написав:
сделали норм метро для Киева, 50% от каждой поездки, как в Харькове а не этот шухер
Это в народе называется "жемчуг мелкий". Меня, например, больше интересует вопрос, как долго будет продолжаться дискриминация клиентов, у которых в городе вообще метро нет?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:18
Starter написав:
а когда орехи за пополнение прилетят, статус в кеше повысится?
дали 3 мусорных категории, понятно ничего не выбирал, думаю подождать орехов
Якщо наберете потрібно суму для підвищення статусу протягом місяця, то більше категорій зможете обрати вже з першого числа наступного місяця
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:21
cohan написав:
сделали норм метро для Киева, 50% от каждой поездки, как в Харькове
а не этот шухер с "каждая вторая не больше трех"
но поездок до 50 (200 грн кешбек макс)
Раді, що вам подобається
Сьогодні взагалі в Києві можна проїхатись безкоштовно..
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:23
lov2108 написав: Alfa_Bank написав: dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?
Коли "спишеться" платіж по розстрочці, то борг просто перейде з боргу по розстрочці в борг по картці і ця сума ввійде в суму для пільгового періоду (якщо він є по вашій картці), щоб не платити додаткові відсотки просто завжди погашайте суму для пільгового періоду
Невірно кажете. Питають про Легку розстрочку, а не миттєву.
В Легкій не просто борг перетікає, а сумма платежу та % по розстрочці списується конкретною проводкою в рахунок кредитного ліміту по КК.
Хіба не так?
и легкая, и моментальная рассрочки учитываются по одинаковым правилам, если по простому.
разве не так?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:25
Харьков написав:
Почему-то исчез ярлык в приложении с кэшбеком. Теперь не могу выбрать категории на этот месяц.
Тимчасово був недоступний і частково помічали проблеми з входом до Sense.
Зараз це вирішено, проблеми тільки з Київстар залишаються, колеги вже працюють над виправленням і цього
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:27
Shaman написав: dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, при оформлении "Легкой рассрочки" - ежемесячный платёж надо внести в следующую РД "живыми" деньгами на карту (как в Привате) или ежемесчный платёж списывается в счет кредитного лимита (как в моно)?
и легкая, и моментальная рассрочки учитываются по одинаковым правилам, если по простому.
разве не так?
Так, різниця тільки в наявності комісії і способі оформлення
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:29
cohan написав:
сделали норм метро для Киева, 50% от каждой поездки, как в Харькове
а не этот шухер с "каждая вторая не больше трех"
но поездок до 50 (200 грн кешбек макс)
Только орехи не сразу, а обещают в следующем месяце. Если что-то не пойдет не так.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:36
cohan написав:
сделали норм метро для Киева, 50% от каждой поездки, как в Харькове
а не этот шухер с "каждая вторая не больше трех"
но поездок до 50 (200 грн кешбек макс)
но карту сменили - с Мастера на Визу
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:38
Вкладчик1234 написав:
Уже есть категории и сенс-бонус продлился
и бесплатная моментальная рассрочка тоже до 31.10
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