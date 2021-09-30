Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:28

Alfa_Bank написав: Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає

Столько слов и по-прежнему ничего не понятно. Можно на пальцах? Допустим, у меня есть хамон без кредитного лимита и белая. Обе с нулевым балансом. И я на каждую делаю перевод по 1000 грн из другого банка и тут же снимаю эти деньги в банкомате. Если операция ещё не провелась (кстати, если верить лайфхаку, то перевод с карты на карту только что именно прошёл моментально, а не только изменил баланс), то последствия будут одинаковы по обоим картам? И какие они будут? 37% процентов годовых за пользование "кредитными" средствами, пока овердрафт не будет погашен, плюс 4% комис за обнал кредитных средств? Или всё не так страшно?И меняется ли что-то в этой картине, если кредитный лимит от 1000 грн на хамоне есть?