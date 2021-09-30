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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 98649865986698679868>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:04

промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер?
ув.Альфабанк просьба подтвердить/опрвергнуть
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:07

  jay2004 написав:Начисляют - сегодня вечером, а выплату обещают завтра к 11-00 (так вещают альфовцы, в чате хейтеров).
Апдейт: уже видны проценты по Хамелеону.

В списке-то да, где-то в 21:35 вчера появились. И даже лайфхак показывал, что операция проведена. Но баланс карты изменился только в 11:00 сегодня. Так что все обещания исполнены :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:10

Так по хаму теперь дилема, или получить сенсацийний бонус за октябрь, или юзать кредитный лимит?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:14

  wig написав:Так по хаму теперь дилема, или получить сенсацийний бонус за октябрь, или юзать кредитный лимит?

а пакетных дебеток у вас нет ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:15

Re: Альфа-Банк

  v57 написав:промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер?

Тарифы карты
16 Проценти за користування несанкціонованою заборгованістю (від суми несанкціонованої заборгованості), % річних 37%
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:17

Alfa_Bank камсу за обмен валюты при оплате картой вроде ж отменили, а в тарифах дебеток на сайте инфа не изменилась :roll:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:17

  v57 написав:промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер?
ув.Альфабанк просьба подтвердить/опрвергнуть

Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:18

  Kalgan написав:Alfa_Bank камсу за обмен валюты при оплате картой вроде ж отменили, а в тарифах дебеток на сайте инфа не изменилась :roll:

Де бачили, що відмінили комісію за конвертацію по дебетовим карткам?)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:21

Alfa_Bank тут: https://alfabank.ua/about/press/at-alfa ... -diyu-2616
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:28

  Alfa_Bank написав:Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає

Столько слов и по-прежнему ничего не понятно. Можно на пальцах? Допустим, у меня есть хамон без кредитного лимита и белая. Обе с нулевым балансом. И я на каждую делаю перевод по 1000 грн из другого банка и тут же снимаю эти деньги в банкомате. Если операция ещё не провелась (кстати, если верить лайфхаку, то перевод с карты на карту только что именно прошёл моментально, а не только изменил баланс), то последствия будут одинаковы по обоим картам? И какие они будут? 37% процентов годовых за пользование "кредитными" средствами, пока овердрафт не будет погашен, плюс 4% комис за обнал кредитных средств? Или всё не так страшно?
И меняется ли что-то в этой картине, если кредитный лимит от 1000 грн на хамоне есть?
moveton
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