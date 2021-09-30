промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер?
ув.Альфабанк просьба подтвердить/опрвергнуть
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:04
промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер?
ув.Альфабанк просьба подтвердить/опрвергнуть
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:07
В списке-то да, где-то в 21:35 вчера появились. И даже лайфхак показывал, что операция проведена. Но баланс карты изменился только в 11:00 сегодня. Так что все обещания исполнены
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:10
Так по хаму теперь дилема, или получить сенсацийний бонус за октябрь, или юзать кредитный лимит?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:14
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:15
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:17
Alfa_Bank камсу за обмен валюты при оплате картой вроде ж отменили, а в тарифах дебеток на сайте инфа не изменилась
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:17
Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:18
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:21
Alfa_Bank тут:
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:28
Столько слов и по-прежнему ничего не понятно. Можно на пальцах? Допустим, у меня есть хамон без кредитного лимита и белая. Обе с нулевым балансом. И я на каждую делаю перевод по 1000 грн из другого банка и тут же снимаю эти деньги в банкомате. Если операция ещё не провелась (кстати, если верить лайфхаку, то перевод с карты на карту только что именно прошёл моментально, а не только изменил баланс), то последствия будут одинаковы по обоим картам? И какие они будут? 37% процентов годовых за пользование "кредитными" средствами, пока овердрафт не будет погашен, плюс 4% комис за обнал кредитных средств? Или всё не так страшно?
И меняется ли что-то в этой картине, если кредитный лимит от 1000 грн на хамоне есть?
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