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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:30
В шапке новости пишут про отмену конвертации, но, там же ссылка на актуальные тарифы. Где: 9 Конвертація 8 Прим.14 1%
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wig
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:32
Kalgan написав: wig написав:
Так по хаму теперь дилема, или получить сенсацийний бонус за октябрь, или юзать кредитный лимит?
а пакетных дебеток у вас нет ?
Нет у новых клиентов, которые получали Хама в приложении. Но, конечно, можно и сходить. Или, в апке открыть пакет?
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wig
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:33
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
камсу за обмен валюты при оплате картой вроде ж отменили, а в тарифах дебеток на сайте инфа не изменилась
Де бачили, що відмінили комісію за конвертацію по дебетовим карткам?)
Ну что за ....
Почему клиенты знают больше про банк, его работу и тарифы, чем сами сотрудники банка и поддержки
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Kalgan
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:33
С этого месяца за пополнение Хамелеона, уже кешбэка не будет?
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Фантом
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:34
Alfa_Bank написав: cohan написав:
сделали норм метро для Киева, 50% от каждой поездки, как в Харькове
а не этот шухер с "каждая вторая не больше трех"
но поездок до 50 (200 грн кешбек макс)
Раді, що вам подобається
Сьогодні взагалі в Києві можна проїхатись безкоштовно..
Это как можно в метро "проїхатись безкоштовно"?
Жажду подробностей
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ramzes4
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:38
ramzes4 написав:
Это как можно в метро "проїхатись безкоштовно"?
Жажду подробностей
Вопрос к тем, кто в Киеве. Вот в чате хейтров фото билета запостили
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Kalgan
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:42
Фантом написав:
С этого месяца за пополнение Хамелеона, уже кешбэка не будет?
акцию за пополнение Сенсаційний бонус продлили. но у Хамелеона есть доп условие - не влезать в кредит.
кстати, а теховер будет считаться, что влез в кредит?
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Shaman
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:46
Shaman написав:
акцию за пополнение Сенсаційний бонус продлили. но у Хамелеона есть доп условие - не влезать в кредит.
Доп условие жеж не мешает влезать в лимит на ред/максимум картах?
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vpchelko
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:53
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
камсу за обмен валюты при оплате картой вроде ж отменили, а в тарифах дебеток на сайте инфа не изменилась
Де бачили, що відмінили комісію за конвертацію по дебетовим карткам?)
Ну добре, дійсно відмінили плату за конвертацію
Але поки не було оголошення і в тарифах ще не встигли змінити
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Alfa_Bank
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