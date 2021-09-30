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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9865986698679868>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:30

  unknownurl написав:Alfa_Bank тут: https://alfabank.ua/about/press/at-alfa ... -diyu-2616

В шапке новости пишут про отмену конвертации, но, там же ссылка на актуальные тарифы. Где: 9 Конвертація 8 Прим.14 1%
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:32

  Kalgan написав:
  wig написав:Так по хаму теперь дилема, или получить сенсацийний бонус за октябрь, или юзать кредитный лимит?

а пакетных дебеток у вас нет ?

Нет у новых клиентов, которые получали Хама в приложении. Но, конечно, можно и сходить. Или, в апке открыть пакет?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:33

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank камсу за обмен валюты при оплате картой вроде ж отменили, а в тарифах дебеток на сайте инфа не изменилась :roll:

Де бачили, що відмінили комісію за конвертацію по дебетовим карткам?)

Ну что за ....
Почему клиенты знают больше про банк, его работу и тарифы, чем сами сотрудники банка и поддержки :twisted:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:33

Re: Альфа-Банк

С этого месяца за пополнение Хамелеона, уже кешбэка не будет?
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:34

  Alfa_Bank написав:
  cohan написав:сделали норм метро для Киева, 50% от каждой поездки, как в Харькове
а не этот шухер с "каждая вторая не больше трех"

но поездок до 50 (200 грн кешбек макс)

Раді, що вам подобається :) Сьогодні взагалі в Києві можна проїхатись безкоштовно..

Это как можно в метро "проїхатись безкоштовно"? :shock: Жажду подробностей
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:38

Re: Альфа-Банк

  ramzes4 написав:Это как можно в метро "проїхатись безкоштовно"? :shock: Жажду подробностей

Вопрос к тем, кто в Киеве. Вот в чате хейтров фото билета запостили
Зображення
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:42

  Фантом написав:С этого месяца за пополнение Хамелеона, уже кешбэка не будет?

акцию за пополнение Сенсаційний бонус продлили. но у Хамелеона есть доп условие - не влезать в кредит.

кстати, а теховер будет считаться, что влез в кредит?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:46

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:акцию за пополнение Сенсаційний бонус продлили. но у Хамелеона есть доп условие - не влезать в кредит.

Доп условие жеж не мешает влезать в лимит на ред/максимум картах?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:53

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank камсу за обмен валюты при оплате картой вроде ж отменили, а в тарифах дебеток на сайте инфа не изменилась :roll:

Де бачили, що відмінили комісію за конвертацію по дебетовим карткам?)

Ну добре, дійсно відмінили плату за конвертацію 8) Але поки не було оголошення і в тарифах ще не встигли змінити :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:55

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank камсу за обмен валюты при оплате картой вроде ж отменили, а в тарифах дебеток на сайте инфа не изменилась :roll:

Де бачили, що відмінили комісію за конвертацію по дебетовим карткам?)

Ну добре, дійсно відмінили плату за конвертацію 8) Але поки не було оголошення і в тарифах ще не встигли змінити :roll:


Верніть Юлю, терміново. Форумчани розказують ОФПреду :shock:
jay2004
 
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