Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:58
Alfa_Bank написав:
Ну добре, дійсно відмінили плату за конвертацію
И по комфорту? И по картам в USD?
wig
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:58
Kalgan
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:03
Kalgan написав:
А на сайте что ? Не объявление ? а так, шутка дня что ли
Еще хотелось бы уточнения касательно комиссии, которую Альфа добавляет при расчете долларовыми Визами, если клиент осуществляет платеж в валюте третьих стран, и конвертация выполняется на стороне МПС.
wig
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:09
Shaman написав: Фантом написав:
С этого месяца за пополнение Хамелеона, уже кешбэка не будет?
акцию за пополнение Сенсаційний бонус продлили.
Где вы видите? Можно пошагово? Нахожу поиском: Правила проведення акції«Сенсацінний бонус»,
https://cashuclub.com.ua/rules/sensapre ... 062021.htm
, а там - з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно).
Верю, что есть- но не могу найти
lel
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