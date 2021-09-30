Фантом написав:С этого месяца за пополнение Хамелеона, уже кешбэка не будет?
акцию за пополнение Сенсаційний бонус продлили.
Где вы видите? Можно пошагово? Нахожу поиском: Правила проведення акції«Сенсацінний бонус», https://cashuclub.com.ua/rules/sensapre ... 062021.htm , а там - з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно). Верю, что есть- но не могу найти
lel написав:Где вы видите? Можно пошагово? Нахожу поиском: Правила проведення акції«Сенсацінний бонус», https://cashuclub.com.ua/rules/sensapre ... 062021.htm , а там - з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно). Верю, что есть- но не могу найти
Тут, как с сусликом. Если в описание этой акции зайти в Sense, то там прямо сразу написано: "31 days left" с термометром и "Period of the promotion 10.06-31.10". А если даже там же перейти в Rules of the promotion, то уже только до конца сентября.
Юля рада что покинула Чистилище , а Вы ее опять наказать хотите )нервная работенка...
Вы не подумайте. Мы рады за нее. Но все же мы хотим, что б офпред на форуме, по началу, знал ну хотя бы чуть больше, чем рядовые форумчане о работе банка А то все как то наоборот сейчас получается, только нам, в отличии от офпреда, алка за консультации денег не платит