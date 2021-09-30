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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9866986798689869>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:58

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Ну добре, дійсно відмінили плату за конвертацію

И по комфорту? И по картам в USD?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:58

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank камсу за обмен валюты при оплате картой вроде ж отменили, а в тарифах дебеток на сайте инфа не изменилась :roll:

Де бачили, що відмінили комісію за конвертацію по дебетовим карткам?)

Ну добре, дійсно відмінили плату за конвертацію 8) Але поки не було оголошення і в тарифах ще не встигли змінити :roll:

А на сайте что ? Не объявление ? а так, шутка дня что ли :?: :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:03

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:А на сайте что ? Не объявление ? а так, шутка дня что ли

Еще хотелось бы уточнения касательно комиссии, которую Альфа добавляет при расчете долларовыми Визами, если клиент осуществляет платеж в валюте третьих стран, и конвертация выполняется на стороне МПС.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:09

  Shaman написав:
  Фантом написав:С этого месяца за пополнение Хамелеона, уже кешбэка не будет?

акцию за пополнение Сенсаційний бонус продлили.

Где вы видите? Можно пошагово? Нахожу поиском: Правила проведення акції«Сенсацінний бонус», https://cashuclub.com.ua/rules/sensapre ... 062021.htm , а там - з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно).
Верю, что есть- но не могу найти :oops:
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:20

  lel написав:Где вы видите? Можно пошагово? Нахожу поиском: Правила проведення акції«Сенсацінний бонус», https://cashuclub.com.ua/rules/sensapre ... 062021.htm , а там - з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно).
Верю, что есть- но не могу найти :oops:

Тут, как с сусликом. Если в описание этой акции зайти в Sense, то там прямо сразу написано: "31 days left" с термометром и "Period of the promotion 10.06-31.10". А если даже там же перейти в Rules of the promotion, то уже только до конца сентября.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:29

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Ну добре, дійсно відмінили плату за конвертацію

И по комфорту? И по картам в USD?

По всім дебетовим і зарплатним карткам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:30

  wig написав:
  Kalgan написав:А на сайте что ? Не объявление ? а так, шутка дня что ли

Еще хотелось бы уточнения касательно комиссии, которую Альфа добавляет при расчете долларовыми Визами, если клиент осуществляет платеж в валюте третьих стран, и конвертация выполняется на стороне МПС.

Про цю комісію нічого не сказано :cry:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:33

Alfa_Bank А может нужно внести изменения в Правила проведення акції
«Сенсацінний бонус» в части сроков? До какого месяца дейтвует Сенсацінний бонус?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:52

  jay2004 написав:Верніть Юлю, терміново. Форумчани розказують ОФПреду :shock:


Юля рада что покинула Чистилище :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , а Вы ее опять наказать хотите )нервная работенка...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:01

  cohan написав:
  jay2004 написав:Верніть Юлю, терміново. Форумчани розказують ОФПреду :shock:


Юля рада что покинула Чистилище :mrgreen: , а Вы ее опять наказать хотите )нервная работенка...

Вы не подумайте. Мы рады за нее.
Но все же мы хотим, что б офпред на форуме, по началу, знал ну хотя бы чуть больше, чем рядовые форумчане о работе банка :mrgreen:
А то все как то наоборот сейчас получается, только нам, в отличии от офпреда, алка за консультации денег не платит :(
Kalgan
 
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