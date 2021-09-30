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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 98679868986998709871>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:25

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Якщо наберете потрібно суму для підвищення статусу протягом місяця, то більше категорій зможете обрати вже з першого числа наступного місяця

так как я наберу если те категории что вы мне предлагаете мне не подходят?)
пример свежий из жизни - химчисток у нас нет, по ресторанам я не хожу, продукты у меня в моно/укрсибе 2-5%. Итог - выбрать тупо нечего)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:30

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Набирайте сенсационным бонусом :)
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:32

  Kalgan написав:
  ramzes4 написав:Это как можно в метро "проїхатись безкоштовно"? :shock: Жажду подробностей

Вопрос к тем, кто в Киеве. Вот в чате хейтров фото билета запостили
Зображення

Так і є. Безкоштовний білет сьогодні.
Був пост зранку в ФБ про це. Але там наче лише 1 лям поїздок спонсорнули.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:34

  demichh написав:Набирайте сенсационным бонусом :)
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.


Я вже більше року "Гуру" :D
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:43

  Shaman написав:
  cohan написав:сделали норм метро для Киева, 50% от каждой поездки, как в Харькове
а не этот шухер с "каждая вторая не больше трех"

но поездок до 50 (200 грн кешбек макс)

но карту сменили - с Мастера на Визу


Ось це вже погано. Прийдеться дебетку юзати або ящірку :?
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:48

  allaliu написав:
  Wolfenstein написав:
  Вкладчик1234 написав:Уже есть категории и сенс-бонус продлился

Но файл с условиями сенс-бонуса остался с датой до 30.09

Ничего подобного, до 31.10 8)

И где продление?
https://cashuclub.com.ua/rules/sensapre ... 62021.html
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Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:49

Alfa_Bank , внесите ясность - сенсационный бонус, за переводы в сенсе, продлили? По всем картам?
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 01 жов, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:53

  lel написав:Alfa_Bank А может нужно внести изменения в Правила проведення акції
«Сенсацінний бонус» в части сроков? До какого месяца дейтвует Сенсацінний бонус?

До 31.10.
Передали колегам щоб виправили інформацію.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:54

Re: Альфа-Банк

Придётся хамону месяц попылиться на полке :-(
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:54

  demichh написав:Набирайте сенсационным бонусом :)
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.

Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?
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