Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:25
Alfa_Bank написав:
Якщо наберете потрібно суму для підвищення статусу протягом місяця, то більше категорій зможете обрати вже з першого числа наступного місяця
так как я наберу если те категории что вы мне предлагаете мне не подходят?)
пример свежий из жизни - химчисток у нас нет, по ресторанам я не хожу, продукты у меня в моно/укрсибе 2-5%. Итог - выбрать тупо нечего)
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:30
Набирайте сенсационным бонусом
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.
demichh
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:32
Kalgan написав: ramzes4 написав:
Это как можно в метро "проїхатись безкоштовно"?
Жажду подробностей
Вопрос к тем, кто в Киеве. Вот в чате хейтров фото билета запостили
Так і є. Безкоштовний білет сьогодні.
Був пост зранку в ФБ про це. Але там наче лише 1 лям поїздок спонсорнули.
lov2108
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:43
Shaman написав: cohan написав:
сделали норм метро для Киева, 50% от каждой поездки, как в Харькове
а не этот шухер с "каждая вторая не больше трех"
но поездок до 50 (200 грн кешбек макс)
но карту сменили - с Мастера на Визу
Ось це вже погано. Прийдеться дебетку юзати або ящірку
lov2108
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:48
allaliu написав: Wolfenstein написав: Вкладчик1234 написав:
Уже есть категории и сенс-бонус продлился
Но файл с условиями сенс-бонуса остался с датой до 30.09
Ничего подобного, до 31.10
И где продление?
https://cashuclub.com.ua/rules/sensapre ... 62021.html
Wolfenstein
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:49
Alfa_Bank , внесите ясность - сенсационный бонус, за переводы в сенсе, продлили? По всем картам?
Востаннє редагувалось
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в П'ят 01 жов, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:53
lel написав: Alfa_Bank
А может нужно внести изменения в Правила проведення акції
«Сенсацінний бонус» в части сроков? До какого месяца дейтвует Сенсацінний бонус?
До 31.10.
Передали колегам щоб виправили інформацію.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:54
Придётся хамону месяц попылиться на полке
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:54
demichh написав:
Набирайте сенсационным бонусом
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.
Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?
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