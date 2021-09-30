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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:55
Alfa_Bank написав: lel написав:Alfa_Bank
А может нужно внести изменения в Правила проведення акції
«Сенсацінний бонус» в части сроков? До какого месяца дейтвует Сенсацінний бонус?
До 31.10.
Передали колегам щоб виправили інформацію.
Алілуя. Передайте колегам що краще вже до 31.12.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:57
M-Audio написав: demichh написав:
Набирайте сенсационным бонусом
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.
Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?
Навіщо по 100грн. ?
Я 3 рази в місяць пуляю по 20т і норм.
П.С. В правилах поповнення НЕ менш як на 100грн., а не по 100грн.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:59
Alfa_Bank Уточните еще вот этот момент:
4.6. Бонуси не нараховуються з моменту виникнення у Учасника простроченої заборгованості у сумі, що перевищує 30 грн за будь-яким банківським продуктом. Нарахування Бонусів відновлюється за рішенням Банку протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту погашення простроченої заборгованості.
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.
Если быть одновременно держателем карты «Caméléon» + пользоваться кредитными средствами с нее, но при этом пополнять с другого банка не «Caméléon», а например также имеющуюся пакетную "White", то бонус по акции начисляется?
Иными словами: "убивает" ли бонусы "White-a" заход «Caméléon-ом» в кредит?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:01
Уже отвечал представитель что если сенсационный бонус заработан пакетными картами то даже при наличии кредитной задолженности по хамону выплата бонуса будет
Востаннє редагувалось Flamingo
в П'ят 01 жов, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:02
M-Audio написав: demichh написав:
Набирайте сенсационным бонусом
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.
Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?
Зачем по 100 грн? Ну разве для утренней зарядки, чтоб разработать моторику пальцев
3-4 платежа в месяц сделать за 402 грн какая-то проблема?!
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:04
Flamingo написав:
Уже отвечал представитель что если сенсационный бонус заработан пакетными картами то даже при наличии кредитной задолженности по хамону выплата бонуса будет
Девочкам бы нашим поверил, а так все равно придётся ждать до 16, пока практикой не подтвердится
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:07
M-Audio написав: demichh написав:
Набирайте сенсационным бонусом
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.
Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?
вообще-то большинство идет по схеме - пополни на 50 тыс грн, получи 500 грн орехов. а по 100 грн или одним платежом - как кому удобней
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:09
Shaman 50 за раз не дает)
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omb
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:15
Stringer написав:Alfa_Bank
, внесите ясность - сенсационный бонус, за переводы в сенсе, продлили? По всем картам?
Так, продлили по всім, окрім ко-бренд карток і окрім карток співробітників.
Коротше кажучи, все залишилось як було.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:19
omb написав:Shaman
50 за раз не дает)
погорячился - за 2 раза
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